La frustración de un aficionado del Atlético en Nueva York que no verá a su equipo en el Mundial de Clubes por culpa de los disturbios: "Lo están instaurando..."

En la madrugada del sábado al domingo arranca en Estados Unidos el primer Mundial de Clubes de la historia. 32 equipos de los 5 continentes se disputarán el inaugurar el palmarés con su nombre y los 1.000 millones de dólares en premios que ha puesto en juego la FIFA para dar empaque a un torneo que está viviendo dos grandes problemas en la previa.

la situación en estados unidos

Y es que Estados Unidos está inmerso en una ola de protestas que ha obligado en ciudades como Los Ángeles a decretar un toque de queda. El gobierno de Donald Trump ha comenzado a realizar redadas contra inmigrantes para localizar a aquellos que sean ilegales y deportarlos del país. Estos han protestado y el caos se ha desatado con numerosos incidentes.

Por el momento la ciudad más afectada es Los Ángeles, uno de los centros neurálgicos del país y del Mundial de Clubes. Allí se encuentra el Atlético de Madrid, que no puede salir de su hotel entre las 20:00 horas y las 07:00 horas, al estar ubicado en la zona restringida por la policía angelina que no deja de patrullar por el lugar para evitar que los manifestantes provoquen altercados y causen destrozos.

los problemas con las entradas

El otro gran problema es el tema de las entradas. Quedan miles a la venta y eso que la FIFA ha tenido que desplomar los precios. El torneo no ha conseguido enganchar a la hinchada y eso que las localidades más baratas están a la venta por menos de 50 dólares. En ningún partido se ha colgado el no hay billetes y uno de los problemas están en las redadas de Trump. El público latino es el mayor consumidor de 'soccer' del país, pero muchos tienen miedo a salir a los estadios y verse atrapados en una redada.

el drama de la afición atlética

Este miércoles en El Partidazo de COPE, hablábamos con Iñaki Carmona, presidente de la Peña Atlética de Nueva York. Este español lleva más de 20 años en la ciudad y soñaba con ver a su equipo y acercarse a Los Ángeles para darle la bienvenida, aunque teme no poder hacerlo por la situación que se vive en el país.

"Las manifestaciones y disturbios se están repartiendo por todas las capitales y hemos decidido cancelar el viaje de nuestros peñistas allí. Están pidiendo muchas cosas a la gente. Acabó de hablar con el presidente de la peña del Real Madrid en Miami y están metiendo a la guardia civil de inmigración para revisar pasaportes...", explicaba Iñaki que tenía entradas para el PSG-Atlético de Madrid que se iba a jugar en Los Ángeles.

"La situación es complicada", lamentaba este aficionado rojiblanco que se ha puesto en contacto con hinchas de otros equipos: "La gente está asustada y tiene miedo, lo están instaurando y no se puede viajar. El problema es nacional. Inmigración va a lugares de trabajo, fábricas, campos... y la gente no quiere ir a los estadios. En Miami chequean quién entra en el país y quién va a ir al Mundial de Clubes. La violencia no tiene sentido, pero es normal que la gente proteste", finalizaba Iñaki, que se muestra disponible para viajar, pero que no quiere hacerlo en solidaridad con el resto de los 250 peñistas, muchos de los cuales no pueden hacerlo.

