Su ex le invita a su nueva boda, confiesa que sigue enamorada y lo que hace los deja a cuadros: "No lo hagas"

Ahora que comienza el verano, que el tiempo empieza a ser mejor y el sol dura más horas, es la época en la que más eventos tenemos. De repente un bautizo, una comunión, y las estrellas del verano: las bodas. No hay duda de que son imprescindibles durante estos meses, y que suelen estar entre los planes de la mayoría de nosotros.

Celebrar el matrimonio de una pareja es algo que a todos nos hace felices, y brindamos siempre con ellos celebrando su amor. Además, siempre es una buena ocasión para hacer una buena fiesta, divertirte con familia y amigos, y conocer gente nueva. Por eso mismo, historias de bodas tenemos y muchas.

Desde la típica anécdota del tío de la novia en medio de la fiesta, hasta una equivocación en un discurso. En resumidas cuentas, cuando vas a una boda, siempre acabas sacando algún chascarrillo que provoca en ti una enorme carcajada cuando la recuerdas.

Eso sí, hay veces que esas anécdotas y momentos no son las más positivas, y acabas recordando la boda, pero para mal. Al menos, es lo que piensan los seguidores de Marta que ha ocurrido.

Y es que esta historia tiene miga, porque ella, a través de sus redes sociales, ha reconocido que va a ir a la boda de su exmarido.

Le invita a su ex a la boda y sus seguidores intentan impedirlo

Ella se llama Marta y suele compartir su día a día y anécdotas personales con sus más de 39.000 seguidores en TikTok. Normalmente, habla de su día a día, de moda, o de consejos. Sin embargo, se dispuso a abrirse con todos ellos, sin esperar su reacción.

Resulta que grabó un vídeo en el que se viese cómo se preparaba para una boda. Pero, lo cierto es que no era una boda cualquiera, sino que se trataba de la boda de su exmarido. "Mi exmarido me ha invitado a su boda y, sí, he aceptado" comenzaba diciendo.

Puede que hasta ahí fuera todo normal, si no fuera porque ella misma se confesaba "enamorada" de él. Enseguida, se ponía a comentar cómo pretendía ir vestida, porque lo que quería era "brillar".

"Nos merecemos brillar, y si me ha invitado es porque quiere que vaya. Voy a poder ir bien tapada a la ceremonia para luego brillar mucho y bien" les comentaba a todos sus seguidores.

Claro, sus palabras y sus continuas repeticiones aludiendo a que ella iba a ir sí o sí porque le invitaban, eran muchos los que intentaban impedir que ella acudiera, porque creían que no era su momento ni mucho menos, tenía que ir ahí a "brillar".

"No hagas lo que no te gusta que te hagan" le decía una seguidora. "Pensaba que era una historia de mentira" decía otro seguidor. Finalmente, sí acudió a la boda de su ex, y aseguró que no iba a "oponerse" a nada, sino que lo único que quería era la felicidad de alguien que, en otro momento, había formado parte de su familia.

Termina la carrera de Física en Murcia, le escribe a su profesor del instituto y llora con su respuesta

Álvaro es de Murcia y ha terminado ya la carrera de Física. Tanto seas de Ciencias como de Letras, sabrás que es una de esas carreras difíciles, que requieren de mucho talento, cabeza, inteligencia y estudio, entre otras cosas, y que no hacen admirar a todos los profesionales que las cursan.

Es de esas que hay que tener muy claro estudiar y mucha vocación, porque, de lo contrario, puede ser muy difícil de sobrellevar. Pues bien, ahora que la ha terminado y con éxito, ha querido acordarse de su profesor del instituto

Por eso, le ha escrito para contarle que, gran parte de su éxito, es culpa suya. "Yo entré en la carrera de Física sin saber lo que quería hacer solo porque me gustó mucho la asignatura que diste en segundo de Bachiller. Y aquí estamos" le decía tiernamente a través de WhatsApp.





Era entonces cuando se llevaba la sorpresa, ya que a pesar de los muchos alumnos que ha tenido el profesor, él le contestaba con un tierno mensaje recordándolo perfectamente.

"Apuntabas maneras y lo has conseguido. Ser físico es de las profesiones más difíciles de las ciencias y haberlo conseguido tan joven te debe llenar de orgullo" decía.

"Así me siento: orgulloso de haber compartido contigo el amor a la ciencia. Enhorabuena y gracias por el mensaje, me has hecho feliz" le contestaba su exprofesor.

Enseguida, Álvaro se enternecía por lo que le contestaba su profesor, llegando a decir que sí que se había puesto a llorar con su respuesta.