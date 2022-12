Mucho ojo: esto te sale gratis en la gasolinera aunque te hayan cobrado alguna vez

Seguro que alguna vez te ha pasado esto: estás en un viaje largo en carretera, llevas demasiadas horas al volante y necesitas un respiro. Paras en la gasolinera que más te convenga por el recorrido, y descansas un poco.

A veces, picas algo, vas al baño e, incluso, revisas el funcionamiento de tu coche. Porque sí, puedes lavarlo, comprobar la presión de tus neumáticos y que, si es inferior a la conveniente, te los inflen.

Un servicio por el que, seguramente, más de una vez te hayan cobrado, pero por el que no deberían hacerlo. Y es que la comprobación de la presión de tus ruedas y también hincharlas es algo que, tradicionalmente, ha sido gratis.

No requiere muchas más complicaciones y se hace en poco tiempo, por lo que, cobrarte, suele estar de más. Sin embargo, muchas estaciones de servicio te cobran más o menos un euro, y, aunque la normativa lo permita, no deberían.

Sobre todo, no deberían cuando no especifican que esa máquina es de pago. No solo eso, sino que deben aclarar desde el primer momento qué método de pago admiten, el coste, las instrucciones de uso, y el tiempo que dispones para comprobar la presión e inflar tus neumáticos.

Además, las máquinas deben estar bien mantenidas y tener la garantía de que funcionan correctamente.

Cuándo debes cambiar tus neumáticos y qué tienes que tener en cuenta para elegir unos nuevos

Un mal estado de las cubiertas podría limitar el agarre del automóvil a la carretera, ya que no podemos olvidar que son el único elemento del coche que está en contacto con el asfalto. Sin embargo, no siempre les prestamos la atención que se merecen.

A pesar de que no todos los neumáticos son parecidos, sí hay unas pautas que nos permiten saber en qué estado se encuentran. La primera y más importante es seguir la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), que obliga a sustituir las ruedas de los vehículos cuando el grosor de sus ranuras principales es inferior a 1,6 milímetros. No obstante, recomienda ya su cambio cuando esté en el entorno de los tres milímetros.

Un truco casero comprobar la profundidad es utilizar una moneda de un euro. Si la insertas en la ranura de la rueda y el desgaste es tan grande que permite ver su borde amarillo, es hora de cambiar las cubiertas, porque, por el contrario, estarás jugando con tu seguridad y la del resto de usuarios de la vía.

Sin embargo, el estado de las gomas no solo depende de su desgaste, ya que, a pesar de que la vida útil de unos neumáticos es de entre 40.000 y 50.000 kilómetros, es necesario realizar un buen mantenimiento de los mismos para poder circular seguros. Por ello, es recomendable revisar la presión del aire que llevan en el interior una vez al mes y siempre antes de hacer un viaje largo.

La presión correcta de cada neumático la establece el fabricante, aunque, por lo general, se fija como media estándar los 2,5 bares. Aun así, hay varias recomendaciones que son útiles para el día a día. Por ejemplo, una presión excesiva de los neumáticos causa desgaste en el centro de la banda de los mismos y, por el contrario, si es demasiado baja, perjudica los extremos de las gomas. De esta manera, podremos saber si estamos o no efectuando bien el mantenimiento de nuestras ruedas. Si aprovechamos estos simples trucos, además de estar más seguros en la carretera, podremos ahorrar dinero, ya que un neumático con la presión baja reduce el agarre al asfalto y daña la goma, por lo que acorta la vida útil de la misma y aumenta la distancia de frenado.

Una vez detectamos la necesidad de cambiar de neumáticos, toca elegir cuál es la mejor opción para nuestro automóvil. A pesar de que a priori parezca algo complicado, solo hay que seguir unas pautas para acertar en nuestra decisión. En primer lugar, hay que seleccionar las gomas que vamos a comprar para nuestro coche teniendo en cuenta las dimensiones homologadas en la ficha técnica del vehículo. Además, también tenemos que valorar el uso habitual que realizamos con nuestro vehículo, su carga y el tipo de superficies por las que solemos transitar.