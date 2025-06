El móvil de los 2000 por el que puedes ganar hasta 3.000 euros y que es posible que tengas en casa: lo buscan los coleccionistas

Hay un gesto recurrente en cualquier hogar español que se precie: acumular cosas. Lo que hacemos, en concreto, es guardar objetos que, por los recuerdos que nos evocan o por pena, nos resistimos a tirarlos a la basura y/o a darles mejor vida.

Pues lo que te vamos a comentar ahora: puedes llevarte una auténtica sorpresa si consultas dichos productos en internet. ¿El motivo? Pues porque, para los coleccionistas, son un auténtico tesoro. Y en parte, se debe a que se tratan de piezas históricas. Piezas que hablan mucho del mundo actual.

Alamy Stock Photo Mujer usando un iPhone

El objeto que tiene un gran valor en el mercado del coleccionismo, y del que te queremos hablar, es el siguiente: el Iphone Edge de primera generación. Si lo tuviste en su momento, debes saber que se vende, con defectos de uso, por unos 200-300 euros. Pero es que si conservas la caja y los accesorios originales... se dispara su valor. En el portal Ebay se llega a vender por 2.800 euros.

El embalaje incluía: el propio Iphone, un manual de instrucciones, Dock con conector de 30 pines, cable USB, auriculares estéreo con micrófono y paño de microfibra.

Así que... no te lo pienses. Revisa tu trastero, o esos cajones que tienes por casa y que no abres porque, lo mismo, te llevas una alegría. Y si no tienes este móvil, no desistas porque hay otro móvil con un elevado coste en el mercado del coleccionismo.

Es el caso del Motorola Dynatac 8000X que se vende por.... ¡19.027 euros! Y ojo porque ha sido utilizado. Y, pese a ello, no ha perdido valor. El propio vendedor lo especifica en el anuncio con el siguiente mensaje: "Es un artículo que se ha usado con anterioridad. El artículo puede mostrar un deterioro superficial, pero funciona perfectamente".

Motorola DynaTAC 8000X

Como tinte curioso, debes saber que cuando se lanzó en Estados Unidos , el precio de venta al público oscilaba los 9.600 dólares. Otro detalle curioso es que, este teléfono móvil, además del típico teclado numérico telefónico, contaba con nueve teclas especiales. Rcl (Recall), Clr (Clear), Snd (Send), Sto (Store), Fcn (Function), End (End), Pwr (Power), Lock (Lock) y Vol (Volumen).

OTROS TELÉFONOS QUE TIENEN UN GRAN VALOR EN EL MERCADO

Pero es que hay más móviles con un elevado valor en el mercado. Pretendemos ofrecerte más opciones por si contabas con alguno de ellos. Es el caso del Samsung Galaxy Note 7.

Aunque es más barato, puede dar una alegría a tu bolsillo. Lo puedes encontrar a la venta por Ebay por unos 700 euros. Y hay más opciones, no desistas: el LG G5 o el Motorola Moto Z con sus respectivas cajas pueden darte más de 200 euros, tal y como apunta el portal Xataka.

Por último, también te hablamos del Nokia Sapphire 800. Es uno de sus móviles que se pusieron de moda porque había que 'deslizarlos' para acceder al teclado. La versión de lujo de la marca con baño de oro puede rondar los 1.500 euros.

Te aconsejamos que si sospechas de que puedes tener uno de estos móviles con un elevado valor en el mercado lo revises en internet.