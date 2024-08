El motivo científico por el que en los restaurantes sirven pan al sentarte y que avisan que "es una trampa"

Suele ser una escena habitual en la mayoría de los restaurantes de España: cuando el maitre o camarero atiende a los comensales les acompaña hasta una mesa y, lo primero que hace una vez todos los clientes se han sentado es traer una panera llena de pan. En ocasiones, incluso, con un poco de aceite de oliva para mojarlo, dependiendo de la provincia.









Puede que no, que tengas que pedir expresamente al camarero que traiga la panera pero, en el caso de que sí que lo traigan, algunos esperan hasta la comida, mientras que otros no pueden evitar dar un 'pellizco' a los trozos si ha llegado al restaurante con hambre. Mientras la mayoría podría pensar que el motivo es servir un pequeño entrante o sencillamente algo para acompañar los entrantes (que en muchos locales es queso, jamón o cualquier embutido), lo cierto es que hay una explicación científica detrás de ello. Según una experta en alimentación, forma parte de toda una estrategia que puede terminar costándote hasta dinero, y no precisamente porque el pan se pague aparte.





Por qué te ponen pan antes de la cena



Lo explica la tiktoker argentina Marie (@marieketotips1) que precisamente se garba en un restaurante donde le han servido trozos de pan en una panera antes de los platos de entrantes o principales. “Por qué te ponen pan antes de la cena”, comienza la mujer en el vídeo de TikTok donde más de 2,5 millones de usuarios de la red social han podido comprobar que, en realidad, hay una explicación científica.









“Fácil, porque cuando comes pan, la harina que entra en tu cuerpo se transforma en 15 minutos en azúcar”, comienza explicando Marie que, aclara, mientras te hacen esperar al resto de platos “te ponen la panera para que comas pan, se te eleve el azúcar, comas tu plato pero, después, quieras seguir comiendo”. Porque, cuanto más se te eleva el azúcar, más necesidad tienes de comer, cuando te cae en la hipoglucemia”, concluye.

Lo que viene a decir es que esa reacción química en tu cuerpo te hace seguir teniendo hambre durante todo el tiempo que estás sentado en el restaurante, por lo que pides más comida de la que en realidad te apetece y, por lo tanto, terminas pagando de más. “Esto es una trampa de los restaurantes, no digas nada”, añade. Una teoría que comparte en otro vídeo de Instagram del podcast 'On Purpose' la bioquímica francesa Jessie Inchauspé: “Si das a la gente un poco de pan al comienzo de la comida, y tienen mucha hambre, se comen el pan”, por lo que el pan “se convierte en glucosa, y muy rápidamente se experimenta un pico de glucosa”.









Así, 90 minutos después de haber echado mano de la panera y de haber ingerido el primer trozo se alcanza un punto crítico. "Y en ese momento, se acerca el camarero y pregunta: '¿Hola, alguien quiere postre?' Ahí sientes ese intenso antojo de azúcar debido a esa caída del pico de glucosa, así que vas a pedir postre", concluye Inchauspé que, explica, el mejor momento para comer algo dulce cuando vamos a algún restaurante siempre es cuando hemos terminado con el último plato y a modo de postre, pero nunca como desayuno, picoteo o con el estómago vacío.