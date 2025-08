La condena de Tomás Guasch a la palanca del Barcelona con el Gobierno del Congo: "No me parece una cosa de 'valors'"

A Tomás Guasch no le ha gustado la operación por la que el Barcelona sacará, según estimaciones, cerca de 44 millones de euros tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de la República Democrática del Congo.

El periodista se mostró en El Partidazo de COPE muy crítico con la operación anunciada por el Barcelona esta semana, y muy indignado por la falta de escrúpulos en tantas cosas en nuestro país: "En el fútbol, como en muchas cosas en España, no existe la palabra escrúpulo de ninguna de las maneras". A Guasch no le parece ni ético que el Barcelona haya hecho negocios "con este país, el quinto más pobre del mundo, en guerra y demás. Que el fútbol de élite vaya a sacar pasta a un lugar con estas situaciones..." lamentó.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Joan Laporta, durante un acto

A David Sánchez tampoco le parece normal, hasta el punto de que si estuviera en el lugar de Laporta, "yo no lo haría", pero entiende que "hay muchos clubes en Europa que han tirado de ese dinero".

Pese a que el país congoleño será compensado con la creación de escuelas de fútbol y otra serie de proyectos en beneficio de los habitantes del país, Ugarte recordó cuando se vendieron los supuestos beneficios que aportaría jugar "la Supercopa de España en Arabia, un país donde no existía la igualdad de género".

@FCBarcelona_es El Barcelona y el Gobierno de la RD del Congo cerraron el acuerdo para las próximas cuatro temporadas.

Tal como argumenta David, que equipos como el Mónaco o el Milan también tengan convenios con el Congo y el Arsenal con Ruanda, Guasch sigue empeñado que este tipo de operaciones "no sea una cosa de 'valors'. Es que no me parece ejemplar. No hay escrúpulos. ¿Que hay dinero? Voy para allá, me da exactamente igual", denunció.

la diferencia entre el Barcelona y otros clubes

El propio David Sánchez, que mantenía que ese tipo de acuerdos no son, precisamente, ejemplares, especificó que "la diferencia es que si lo hace Barcelona, se monta el 'pollo', pero si lo hacen otros equipos, no se dice nada".

Cabe recordar los problemas que hubo con los patrocinios de Qatar Foundation y de Fly Emirates, con gravísimas acusaciones entre un país y otro, y los problemas de carácter internacional que afectaron a los equipos que llevaron sus marcas, entre ellos, el Barcelona.