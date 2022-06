Moras, miel o huevos: estos son los diez alimentos que te darán un subidón de felicidad

Reunirnos con familia y amigos alrededor de una mesa, nos hace felices, y no solo por la compañía, la comida en sí también contribuye a nuestro bienestar emocional. No hablamos de la comida 'basura' con la que muchas veces salivamos, cargada de grasas y azúcares que nos da un subidón de felicidad antes y mientras la comemos, pero que pasado un rato nos provoca un efecto rebote mental y nos deja pesadez y cargo de conciencia. Hablamos de esas comidas que per se nos ponen de buen humor para todo el día por sus componentes nutricionales. Entre ellas se encuentran:

Arándanos y moras. Son ricos en vitaminas y antioxidantes y ayudan a activar el bienestar de nuestro cerebro.

Fermentados como ltempeh, kéfir, el miso y la kombucha (un especie de té fermentado), probióticos que aumentan dopamina, conocida como la hormona del placer.

Salmón. Es rico enomega 3, un aminoácido relacionado con la regulación del humor y el bienestar.

Plátanos. Además del potasio, contiene magnesio, vinculado con el humor.

Ostras y mejillones. Ambos contienen selenio, también relacionado con la felicidad.

Miel. Ayuda a liberar serotonina, que ayuda a regular el estado anímico.

Huevos: El triptófano también contribuye a la producción de serotonina, al igual que los frutos secos como las nueces, almendras, avellanas o anacardos.

Jengibre. Se le considera un afrodisíaco natural.

Cacao Quizás es el alimento que más se vincula con la felicidad. Hay estudios que aseguran que el consumo de chocolate negro puro, en pequeñas cantidades cada día, además de mejorar el sistema cardíaco, genera endorfinas, las hormonas de la felicidad, si bien los nutricionistas aconsejan nos tomar más de 20 gramos al día.

Fresas: Algunos estudios han evidencia que las fresas, debido a su alto contenido en tiamina ayudan a mejorar el humor. El ácido fólico además también reduce los síntomas de depresión.