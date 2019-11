Mónica Naranjo manda un mensaje de respeto hacia Vox y las redes se lanzan a insultarle

La cantante Mónica Naranjo ha mandado este viernes un mensaje de respeto y tolerancia hacia Vox y su presidente, Santiago Abascal, y las redes sociales han explotado contra ella y se han lanzado a insultarla. Así reaccionaban los usuarios a las palabras de la artista, que analizaba el auge del partido político en las últimas elecciones, en las que consiguió hasta 52 escaños, y argumentaba que no estar de acuerdo “no quiere decir que no podamos ser amigos”.

En una entrevista en Europa Press con motivo del lanzamiento de su último disco, 'Renaissance', en el que repasa 25 años de carrera musical. Durante la charla, Naranjo aseguraba que tiene “muchísimos amigos que votan a Vox y somos intimísimos amigos”. La cantanta va más allá, y manda un mensaje cordial al propio Santiago Abascal: “Me encantaría sentarme con Abascal y poder hablar de esto, estoy convencida de que saldríamos de allí siendo súper amigos”.

Mónica Naranjo, pregonera del orgullo LGBT de Madrid 2019... pic.twitter.com/MZSgShUJhb — Fer Martínez (@ferbirkin) 14 de noviembre de 2019

“Tan respetable es su punto de vista hacia la vida como el mío. La curiosidad es querer saber por qué llegas hasta aquí, qué has vivido en la vida”, continúa. “Los enfrentamientos no son buenos, nos alejan a los seres humanos y hoy más que nunca tenemos que estar cerca y querernos mucho”, concluye.

Unas palabras que han sido tremendamente criticadas en las redes sociales por algunos de los seguidores de Mónica Naranjo en Twitter.

Al fascismo no se le ama se le combate! Yo soy la primera en respetar posturas pero a esa no.. esa ha hecho y hará mucho daño! Una Diva mas al suelo! Sorry. — Lourdes (@s_v67) 14 de noviembre de 2019

Otra que dice que tiene muchos amigos fascistas y que son íntimos, otra que, como no se siente amenazada, ella es heterosexual, rica y mujer empoderada. No tiene nada que tener. — Manuel Callejon Muño (@carretas36) 14 de noviembre de 2019

Esta mujer ha perdido el norte — Cheiber (@CheiberRoll) 15 de noviembre de 2019

Madre mía, qué nivel! — Armando Pérez Martel (@mecano33) 14 de noviembre de 2019

Pero @monicanaranjo, por qué haces ésto? — Sandra Pitch Perfect (@LaVicoRules) 14 de noviembre de 2019

Además, Mónica Naranjo ha estado este viernes en Herrera en COPE, donde ha cofesado que "lo más bonito es cantar en directo, a mí grabar en un estudio me aburre, pero frente al público esa suma de emociones es fantástica" porque por encima de todo, "creo mucho en las comuniones, letras, arreglos, programaciones, comprender, masticar ejecutar el personaje, eso también te lo da la edad y la paciencia para que todo quede lo más emotivo posible".