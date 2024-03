Desvelado el misterio de por qué IKEA se llama así: en realidad son siglas

Ikea se ha convertido en los últimos años en una de las empresas más conocidas en todo el mundo. A día de hoy tiene más de 400 tiendas en 50 países. La idea, no obstante, tuvo el origen en un adolescente de 17 años al que su padre premió con algo de dinero por sus buenas notas. Fue así como en 1943 nació IKEA. Al principio no fue más que un pequeño negocio de venta de artículos por correo. Ahora no hay nadie que no conozca esta gran empresa.

No obstante, una de las grandes incógnitas es el motivo de ese nombre. ¿Qué significa? ¿Por qué se llama así? Aparentemente no parece que tenga sentido alguno. No obstante, para comprender realmente el origen de 'IKEA' es necesario ver las siglas por separado.

Desvelado el misterio de por qué IKEA se llama así

Como ya hemos comentado anteriormente, para comprender realmente el significado de IKEA no hace falta más que separar todas y cada una de las letras. En realidad, se trata nada más y nada menos que de un acrónimo formado por varias palabras: Ingvar, Kamprad, Elmtaryd y Agunnaryd. ¿Qué significa cada una de ellas?

EFE/EPA/ABIR SULTAN





Ingvar Kamprad es el nombre y el apellido del fundador de la gran multinacional. De esta primera parte podemos extraer las dos primeras letras de la empresa: 'IK'.

Elmtaryd hace referencia directa al nombre de la granja familiar, mientras que Agunnaryd es el nombre de la población sueca en la que se crio en fundador de la tienda. Por lo tanto, y ahora que tenemos todo esto sobre la mesa, podemos, ahora sí, entender el significado de IKEA. En otras palabras, no solo hablamos de las iniciales, sino que es una declaración de intenciones del fundador de la empresa, que ha querido llevar a todo el mundo los lugares más importantes que le vieron crecer.

No se trata de la única curiosidad de esta gran multinacional, ya que también es interesante el nombre de muchos de sus muebles. Estamos seguros de que alguna vez te has preguntado por qué todo aquello que venden tiene un nombre concreto. Pues bien, lo cierto es que todo es un patrón.

EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI





Los artículos de baño son nombres de lagos suecos. La ropa de cama son distintos nombres de flores y plantas. En el caso de los productos infantiles, son mamíferos o aves.

En el caso del mobiliario de dormitorio o salón, el fundador de IKEA optó por incluir nombres de distintas ciudades noruegas. El mobiliario de oficina son nombres masculinos de Escandinavia. La iluminación son nombres de lugares suecos, mientras que los sofás y las alfombras hacen referencia a distintos lugares de Dinamarca. Todos aquellos productos textiles son nombres femeninos escandinavos y los artículos de jardín a islas.

Como podemos apreciar, nada está elegido al azar y el fundador de la empresalo tenía todo pensado y bajo control. Ya no solo hablamos del nombre de la multinacional, sino también el nombre de todos y cada uno de sus productos, queriendo llevar así la cultura nórdica a todas partes del mundo.