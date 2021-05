El misterio de "Famicon Detective Club" llega mañana a Nintendo Switch

Dos escalofriantes casos de asesinato llegan mañana, viernes 14 de mayo, a Nintendo Switch bajo el paraguas de la mítica serie "Famicon Detective Club" dispuestos a "desafiar a los mayores aficionados a las novelas de misterio", informa la compañía japonesa en un comunicado.

"The Missing Heir" y "The Girl Who Stands Behind" son los títulos de estos dos juegos lanzados originalmente en Japón y que llegan por primera vez a Europa (con subtítulos en inglés) y con gráficos actualizados gracias a las posibilidades que ofrece Nintendo Switch.

Los jugadores tendrán que poner a prueba su madera de detective, interrogar a los sospechosos y prepararse para revelar los secretos más oscuros que les acerquen a la verdad.

Ambientado en un exhuberante paisaje del Japón rural, en "Famicon Detective Club: The Missing Heir" un detective investiga la muerte del jefe de la adinerada familia Ayashiro.

La historia de "The Girl Who Stands Behind" se sitúa en la escuela de secundaria Ushimitsu. Después de que una estudiante perdiera su vida mientras investigaba la historia de un fantasma sediento de sangre que acecha la institución, la desconcertante tragedia deja a la comunidad local y a los compañeros de clase de la víctima absolutamente conmocionados.

Como detective en ciernes, depende del jugador descubrir la verdad detrás del asesinato y el espantoso rumor acerca de "la chica que aparece detrás".

En estas dos novelas visuales, interrogar a los sospechosos y examinar los alrededores es clave para avanzar en la investigación.

Mueva la lupa por la pantalla e inspecciona las pistas con solo presionar un botón, examina las coartadas de los testigos seleccionando las preguntas correctas de una serie de opciones. Solo con la verdad en la mano es posible acceder a nuevas áreas, conocer a más sospechosos y desentrañar el misterio.