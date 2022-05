Robos por el método Mataleón: Qué es y cómo este gesto puede defenderte

Un nuevo reto viral de Tik Tok entre menores nos ponía los pelos de punta este martes. Un niño de 13 años tenía que ser hospitalizado tras haber sido estrangulado por un compañero de colegio con el método del mataleón, una técnica de artes marciales que se usa someter al contrincante dejándolo inconsciente.

Este metódo, también llamado 'hadaka-jime' es un viejo conocido en los robos y consiste en estrangular a la víctima tras sorprenderla por la espalda. Por lo general el agresor rodea el cuello con uno de sus brazos y ejerce presión. Esta técnica provoca la pérdida de consciencia y el posterior desvanecimiento.

Puede producirse una estrangulación de la arteria carótida que reduce el flujo sanguíneo al cerebro, lo que lleva a la inconsciencia en el mejor de los casos y si se hace de manera sostenida en el tiempo, puede provocar daños cerebrales irreversibles incluso la muerte por falta de oxígeno en el cerebro.

También cabe la posibilidad de ejercer presión sobre la tráquea. En este caso se requiere de mayor fuerza con lo que se puede llegar a ocasionar una lesión en la tráquea, poniendo el serio riesgo la vida de la víctima.

¿Cómo defenderse?

Aunque la Policía recomienda no ejercer resistencia, es posible zafarse y evitar ser estrangulado. No obstante aplicar estas técnicas que se explica en diferentes vídeos de internet, es complicado, especialmente si el agresor es corpulento y nosotros no lo somos tanto. Además no hay que olvidar el factor sorpresa que siempre descoloca y nos puede impedir reaccionar a tiempo.

En primer lugar debemos prevenir, estar muy atento a lo que nos rodea, ya que muchas veces los atacantes aprovechan nuestro despiste para avalanzarse sobre nosotros. Suelen elegir personas que estén distraídas, mirando el móvil o sin percatarse de lo que sucede a su alrededor.

Si ya no podemos hacer nada, habría que tratar de levantar la barbilla, agarrar con fuerza con ambas manos el brazo con el que el agresor nos rodea el cuello para tratar de liberar la carótida, girarnos hacia él, empujarle y salir corriendo lo más rápido posible o pedir ayuda.

También podemos intentar girar el cuello, golpearle con el codo y la mano de canto y dar fuertes patadas hacia atrás.

Y si nos arrastra, debemos tratar de coger su brazo para evitar que nos ahogue buscar su pierna, entrelazarla con la nuestra y empujarle con fuerza para tratar de derribarle.













