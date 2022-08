Menos estrés y más energía: estos son los beneficios del ayuno de dopamina

Pasa muchas veces que al hablar de ayuno pensamos directamente en no consumir alimentos o bebidas de manera intermitente o total. Lo cierto es que en los últimos años ha surgido un nuevo tipo de ayuno que parece estar teniendo tirón en Estados Unidos. Se trata del ayuno de dopamina, que consiste en aislarse de los estímulos nocivos externos que puedan provocarnos mucho estrés sin sentirlo claramente. En estos tiempos, se ha relacionado con el exceso del uso de la tecnología.

Según el medio Nara Digital, la dopamina es una molécula que se produce en nuestro cuerpo de manera natural y que está presente en diferentes áreas del cerebro. Sobre todo, es la causante de que tengamos sensaciones placenteras. No obstante, lo que realmente se hace con el ayuno de dopamina es evitar que las sustancias o las conductas que ocasionan la liberación de este estímulo en el sistema nervioso opere en nuestro cerebro.

Una moda presente en Silicon Valley

Si pensamos en exceso del uso tecnológico, inmediatamente pensamos o en nuestros hijos o en otras personas que utilizan más los aparatos electrónicos: los informáticos. Y, ¿dónde están los mejor informáticos y diseñadores electrónicos? En Silicon Valley. Según la psiquiatra y autora de numerosos libros de este sector, Anne Lembke, en los últimos 5 años ha existido una tendencia interesante en el barrio más tecnológico de San Francisco con el ayuno de dopamina.

El oval de Silicon Valley, el lugar donde se encuentran los mejores informáticos del mundo.





Aunque muchos llevan al extremo esta moda. Como James Sinka, que aseguró a la BBC que “el ayuno de dopamina significa para él no usar ningún tipo de dispositivo electrónico, no consumir ningún tipo de comida, ni comunicarme con la gente”. Lembke recalca que estas acciones son realmente recomendables porque “vivimos en un mundo donde la sobreabundancia se respira constantemente y supone un factor estresante para la humanidad que no tiene precedentes”.

Incremento general del nivel de estimulación

Pero no solo las tecnologías nos han traído más estimulaciones. Todo ha cambiado para generar más estímulos en nuestro cerebro y estresarnos el triple de lo que nos podían estresar hace 10 años. James Sinka explica a la BBC este impacto: “Ha cambiado absolutamente todo. Ahora hay más cantidad de comida procesada que en toda la historia. Las drogas son 50 o 100 veces más potentes, afectando a la dopamina. Por si fuera poco, existen otros elementos como la pornografía o el consumo de contenidos en redes sociales que son extremadamente estimulantes”.

¿Cómo podríamos llevar a cabo una rutina de ayuno de dopamina? James Sinka explicó su proceso a la BBC: “Cuando hago ayuno de dopamina, lo hago por un solo día. Cuando despierto en la mañana, lo único que me permito hacer es meditar, escribir y tomar un poco de agua, caminar y pensar”. Gracias a realizar este proceso, Sinka ha afirmado estar más calmado en situación de presión y se siente con más energía, gracias a que también influye positivamente en el sueño.