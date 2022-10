Un matrimonio de Sevilla gana 80.000 euros en la lotería y esto es lo que les ocurre al enterarse del premio

A los protagonistas de esta historia les sonreía la suerte. Se llaman Amalia y Manolo, son de Sevilla, y se enteraron de que les había tocado la lotería. En concreto, tenían cuatro décimos ganadores, premiados con 80.000 euros.

El matrimonio compraron estos números en un bar de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Habían ido ahí de viaje y se decidieron a comprar esta lotería. Amalia no era muy partidaria de adquirir estos boletos porque aseguraba que no toca nunca, pero al final la insistencia de su marido ganó. Manolo compró cinco billetes y se los dio a su mujer para que se los guardara, y le regalaron uno al camarero del bar. Después acudieron a otro establecimiento, pero los cuatro décimos ya no volvieron a aparecer. Los perdieron. Trataron de localizarlos pero no hubo manera, así que decidieron volver a Sevilla sin ellos.





Una semana después, volvieron a Sanlúcar de Barrameda y al mismo bar y descubrieron que el número había sido premiado con 20.000 euros. Es ahí cuando se dieron cuenta de que habían ganado 80.000 euros y que no tenían los cupones.

Por este motivo, Manolo y Amalia están intentando por todos los medios poder cobrar ese premio y contar lo ocurrido. Han presentado una reclamación que está acompañada de testigos que dan veracidad a los hechos y afirman que compraron esos billetes: se trata del vendedor y del camarero a quien regalaron el décimo. Sin embargo, no han obtenido respuesta y esperan que todo se solucione demostrando que ellos fueron poseedores de dichos números con los que obtendrían un premio que asciende a los 80.000 euros.

Gana un millón de dólares en la lotería y estas son las consecuencias que ha sufrido: "No puedo..."

El protagonista de esta historia se llama Anoop, es de la región de Kerala, en India, y tuvo la mayor de las suertes: le tocó el premio gordo. Para que te hagas una idea, fueron unos tres millones de dólares, aunque con lo que le retiene el Gobierno de su país, se le queda en poco más de un millón. Aunque, si por él fuese, casi hubiera sido mejor no ganar nada.





Y es que todo al principio fue idílico, la televisión y la radio local se acercaron a su casa para conocerlo, y él no paraba de sonreir y de celebrar. Pero una semana después, todo cambió, cuando sus vecinos comenzaron a acosarle obligándole a darle dinero para resolver sus propios problemas financieros.

"He tenido que cambiarme de casa. Fui y me quedé en la de un pariente, pero alguien encontró dónde estaba y fue hasta allí. Ahora he venido a mi casa porque mi hijo está enfermo y ni siquiera tengo dinero" comentaba emocionado a la prensa de su país.

Y es que cuenta que no ha podido ni siquiera salir de su casa en condiciones, después de que todos sus vecinos, incluso gente que él no conoce, se hayan acercado a donde está para exigirle dinero. "No puedo ir a ningún lago...Ojalá no hubiera ganado, el tercer premio hubiera sido mejor" explicaba triste.