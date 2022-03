Luffy y los piratas de "One Piece" vuelven al mundo del videojuego este 2022

Luffy y los piratas de sombrero de paja de "One Piece" vuelven este 2022 al mundo del videojuego con "One Piece Odyssey", un juego de rol con combates por turno inspirado en el universo de este popular cómic japonés y que saldrá a la venta para PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC, informa Bandai en un comunicado.

"One Piece Odyssey" tendrá su propia historia y nuevos personajes creados bajo la supervisión del creador de la serie, Eiichiro Oda. También se respetará el estilo gráfico de uno de los mangas más vendidos de la historia y que este año cumple su 25 aniversario, y mantendrá, asimismo, el humor y la química de la serie de anime que nació en 1999 y que ya ha superado los mil capítulos.

El juego transportará a los jugadores a un mundo fantástico y, durante el viaje, los piratas de sombrero de paja capitaneadps por Monkey D. Luffy se verán sorprendidos por una gran tormenta que los hará varar en una isla misteriosa que surgirá en el mismo ojo de dicha tormenta.

Acabarán separados unos de otros en ese paraje natural, con el Thousand Sunny completamente destrozado, así que a la tripulación no le quedará otra que partir en una nueva aventura repleta de entornos maravillosos, poderosos enemigos y encuentros extraños con los isleños.

Katsuaki Tsuzuki, productor de Bandai Namco Entertainment, se muestra "encantado" de poder participar en la celebración del 25 aniversario de "One Piece" con el lanzamiento de este juego para PlayStation, Xbox y PC.

"Hemos unido fuerzas con Ilca Inc (estudio japonés encargado del desarrollo del juego) y hemos colaborado con Eiichiro Oda para crear una gran aventura alrededor del universo de 'One Piece' que esperamos supere con creces las expectativas de los jugadores y los seguidores de la serie", añade Tsuzuki.

"One Piece Odyssey" no es el primer juego inspirado en esta franquicia, que ya contaba en el mercado con más de 20 títulos desde que en en 2004 saliera a la venta "One Piece Round the Land" para PS2.