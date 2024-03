Los tres alimentos que no deberías consumir nunca un día después de que caduquen: de alto riesgo

Seguro que alguna vez te ha pasado: vas al supermercado, entras en la sección de las ofertas, y ves que hay unos alimentos muy rebajados de precio. Lo normal es que, con esa rebaja, se te antoje comprarlos, porque es muy probable que sean buenos y que rara vez cuesten esa cantidad. Si te adentras en ello, verás que suele ser porque la fecha de caducidad está próxima.

Normalmente, como lo consumes antes, no suele pasar nada y es lo que se conoce como un "win-win". Tú pagas menos, y te llevas un buen alimento. Muchas veces, también pasa, que hay ciertos alimentos que los consumes un par de días después de que haya pasado esa fecha, y tampoco te pasa nada y están ricos esos alimentos.

Es una práctica que casi todos solemos hacer y que no supone ningún riesgo, sin embargo, hay veces que no deberías pasar de ninguna manera esa fecha. Así al menos lo dice la OCU, que se refiere a tres alimentos en concreto que no deberías consumir una vez pasada la fecha de caducidad.

Nevera





Se trata nada más y nada menos que de la carne y del pescado, que nunca deberíamos consumir una vez que haya pasado la fecha de vencimiento. Según sus recomendaciones, "pasada la fecha de caducidad, hay que abstenerse de comer carnes, pollo, pescado o queso fresco".

Incluso va más allá: "el riesgo puede presentarse incluso antes de esa fecha si los alimentos no se han conservado a temperaturas adecuadas. Existe la posibilidad de que sean portadores de microbios y algunos de ellos, al proliferar, desencadenen intoxicaciones y enfermedades".

Los diez alimentos que sí puedes comer aunque hayan caducado

Esos tres alimentos que nunca deberíamos consumir una vez que hayan caducado los tenemos claros, pero, hay otros, que deberíamos tener en cuenta porque podemos consumirlos aunque haya pasado la fecha.

Así los detalla la OCU, y se trata de diez que todos tenemos en nuestra nevera y que no debemos tener miedo a que sean objeto de intoxicación si ha pasado su fecha. Se trata de los yogures, patatas fritas o frutos secos, pan de molde, refrescos, bollos y galletas, pasta arroz y legumbre, mermelada y mantequilla, embutidos y quesos curados, sopas y salsas de sobre, o envases de tomate frito.

"Hay alimentos que no llevan ni fecha de caducidad ni fecha de consumo preferente, como por ejemplo: las bebidas alcohólicas con una graduación superior a un 10% del volumen; frutas y hortalizas fresca; pan y bollería de consumo en 24 horas, vinagre, sal, azúcar, chicles... Eso no quita que se estropeen al cabo del tiempo, pero no tienen obligación de llevar una fecha de caducidad" explican desde la OCU.

¿Hasta cuándo se pueden consumir los alimentos caducados?

También existen los productos que tienen una fecha de 'consumo preferente', una terminación que es un poco más suave que la anterior. Aunque, desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria lo dejan muy claro, "es una cuestión de seguridad alimentaria, pues los alimentos pueden consumirse hasta la fecha marcada y no después".

No obstante, existen algunas comidas que sí puedes consumir aunque estén caducadas. La recomendación de los expertos es que consumamos los alimentos antes de la fecha. Pero, si por algún casual, se nos pasa alguna comida, podemos consumirlo si ha pasado entre uno y tres días de su límite. Ahora bien, solo hay unos productos en concreto que podemos consumir pasados la fecha de consumo y ahorrarnos un dinero en la cesta de la compra. Eso sí, el sabor y la calidad podrían no ser la misma.





Por ejemplo, el pan de molde se puede consumir a pesar de estar caducado. Eso es porque es un producto de consumo preferente y que puedes tomar unos días después. Pero, ojo con la aparición de moho, ya que no podrías consumirlo a pesar de que quites la parte putrefacta. Otro alimento con consumo preferente son los yogures. En 2014, la normativa cambió la terminología de este producto y así podrás seguir consumiéndolos pasados unos días.

Las patatas fritas y los frutos secos son otros miembros de este selecto club de alimentos que se pueden consumir pasados unos días, así como la bollería industrial o los refrescos y bebidas alcoholizadas. También los quesos, que aunque muchos piensen que pueden ser lácteos que nos pueden afectar a la salud si están caducados, si son productos curados, no pasaría nada por comerlos.