Los expertos indican los alimentos que no debes comer antes de dormir: no podrás conciliar el sueño

Muchas personas tienen problemas para conciliar el sueño. Por ello, buscan remedios o ejercicios para poder dormirse antes sin estar dando vueltas en la cama durante horas. Lo más habitual es hacer algunos ejercicios de relajación, infusiones, incluso algunas personas echan mano de algunos medicamentos. Sin embaego, pocos tienen en cuenta la comida que se cena ante de tumbarse a dormir. Esto es muy impotante, ya que sentirse muy lleno puede perjudicar al descanso. Pero tampoco se debe comer con demasiada antelación porque puede entrar hambre antes de irse a la cama y eso también complica el descanso.

Es por esto por lo que se ha hecho un estudio sobre las comidas más apropiadas para tomar por la noche antes de dormir. Según ha publicado el medio EatingWell, hay una serie de alimentos que ayudan a aumentar niveles de melatonina, la hormona del sueño, mientras que otras pueden empeorar el insomnio.









Tomate

Las comidas muy ácidas pueden dificultar el sueño, sobre todo a las personas que sufren reflujo gastroesofágico. Por ello, hay que tener en cuenta que alimentos te afectan menos. Entre ellas, se recomienda no tomar tomate ante de irse a la cama por su acidez.

Hamburguesas

No se recomienda tomar comidas muy pesadas. Entre ellas, destaca la comida basura. De por sí no es un plato muy saludable, aunque no es malo tomarlo en ocasiones puntuales. A pesar de ello, no es una gran idea tomarla antes de irse a dormir, dado que su difícil digestión provoca que el cuerpo redirija la sangre hacia el estómago, lo que cambia el balance hormonal centrándose más en llevar a cabo una buena digestión que en conciliar el sueño.

Bollería

Este tipo de comidas tiene un efecto similar a la comida basura, ya que pueden llegar a ser muy pasadas. Asimismo, tienen un gran contenido de azúcar, lo que puede provocar incomodidad. De la misma manera que los elevados níveles de azúcar en sangre pueden alterar la energía e impedir que te entre el sueño.

Chocolate

Al igual que la bollería, el chocolate puede aumentar el nivel de azúcar en sangre, alterando así el sueño. Por otro lado, el chocolate negro tiene otros efectos. Además de propiedades saludables, también tiene cafeína, lo que estimula el sistema nervioso central.

Fruta seca o confitada

La fruta seca tiene más azúcar concentrada de lo normal, lo que aporta energía hasta el punto de dificultar la conciliación del sueño. De la misma manera, tiene un alto contenido en fibra que normalmente es bueno, pero no antes de dormir al provocar gases e hinchazón.

Comida picante

La comida picante suele ser ácida, lo que puede potenciar el reflujo gastroesofágico y provocar mayor incomodidad a la hora de conciliar el sueño.

Carne roja

Si tomas poca carne roja no tiene por qué haber problema, pero si comer mucha cantidad puede afectar a tu descanso por su lenta digestión. Al igual que comer mucho puede hacer que nos sintamos demasiado llenos e incomodidad al meternos en la cama.

Alimentos fritos

Es habitual hacer algo de fritos como acompañamiento para las comidas, ya sea unas patatas fritas o unas croquetas. A pesar de ello, es mejor dejarlos para el mediodía porque su alto contenido en grasas puede ser más difícil de procesar, lo que puede alterar al sueño.