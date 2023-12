Llega a un restaurante sin reserva en Benidorm y la respuesta del propietario le deja descolocado

El tiempo que estamos teniendo en estos últimos días no ha podido ser mejor: hemos estado con temperaturas muy estables, en algunas zonas del Mediterráneo incluso se han alcanzado los 25 grados, y ni se ha asomado la lluvia ni la tormenta. Un tiempo primaveral que contrasta y mucho con lo que deberíamos vivir a estas alturas del año, pero, aun así, lo cogemos con gusto.

tanto, que en esas zonas donde las temperaturas son prácticamente de verano, las terrazas están llenas. Y es que, ¿a quién no le apetecería tomarse un refresco bien frío mientras disfrutas del sol? Es lo que pensó este hombre en Benidorm, que decidió ir con su familia a un restaurante que ponían bien en Internet.

Era un restaurante que no admitía reservas y que iban entrando por orden de llegada, lo que hizo que, finalmente, no pudiera entrar a comer a aquel restaurante. En plena desesperación, decidió poner una reseña en el restaurante en el apartado de Google y, lo que no esperaba, era lo que le respondió el propietario.

Una respuesta que ha subido a X (el antiguo Twitter) la cuenta de@SoyCamarero, y que ha tenido miles de 'likes'.

"Pedimos una mesa una semana antes y dentro del restaurante, porque íbamos con un bebé y un carro. Pues no, ni mesa dentro ni nada. Cogen gente sin reserva y tú llegas y no hay mesa, no lo recomiendo" decía el cliente.

La respuesta del camarero fue, en efecto, demoledora: "este no es mi local, será el de Benidorm. El mío es con reserva previa, si no, no se puede comer. Antes de ponerse a escribir, no tome alcohol que le merma sus escasísimas facultades mentales" decía el propietario.

Una respuesta que no ha gustado a los usuarios de X y que han dicho que, por las respuestas de este hombre, "ya saben dónde no ir".

Esta vez le ha tocado al Bar Marrakesh de Granada, en el barrio de la Chana, que recientemente recibió una reseña con la puntuación mínima, donde un cliente se quejaba del trato "pésimo" del dueño y camarero. "Hemos ido nueve personas, estando el local vacío y no nos han permitido usar dos mesas. Hemo pedido hoja de reclamaciones y no nos la han querido dar porque no éramos clientes", escribió este cliente.





El local contestó y no dudó en avergonzar al cliente. "Decir que la mesa que se les ha ofrecido es una mesa grande en la cual entraban sin problema. Solo nos paramos a juzgar el trato del personal, pero no del cliente que viene con malas formas, queriendo campar en un local de uso público como en el salón de su casa con malas formas" reflexiona.

Son clientes conocidos por el local

La versión de Rubén Orihuela, el dueño, dista mucho de la del cliente, y según parece "en ningún momento me negué a darles la hoja de reclamaciones, pero cuando dije que iba a llamar a la policía se fueron corriendo" según declaraciones.

Sea como sea, el local asegura que estos clientes ya son conocidos por el personal del bar por su comportamiento tan poco cívico, hasta el punto de que en una ocasión, cuando se fueron, "dejaron un puñado de servilletas ardiendo debajo de una mesa y pese a todo intentamos atenderles sin ningún tipo de repercusión", contó el dueño del local.

Además de exponer lo ocurrido, el camarero aseguraba que espera "no volver a verles por nuestro local, y recuerda que existen hojas de reclamaciones para todos los clientes". Una respuesta que ya se ha hecho viral en X, y que cuenta con casi 61.000 visualizaciones.

Al final queda claro, que es muy importante que cuentas que tienen tanta repercusión como Soy Camarero, muestren la realidad de la profesión, y que podamos trabajar tranquilos sin estar pendientes de estas situaciones.