Un bar de Cantabria sufre dos robos seguidos y dejan esta carta a los ladrones: "Al menos..."

No llevamos ni dos meses de 2024, y un bar de Cantabria ya ha vivido un auténtico suplicio. Los ladrones cada vez son, por desgracia, más la norma y menos la excepción. De hecho, los datos de 2023 llaman a la alerta. Durante gran parte de 2023, España vivió un incremento muy grande de la tasa de criminalidad. Según los datos del Ministerio de Interior, el año pasado se reportaron casi 600.000 delitos en todo el año, lo que representaba un incremento de la tasa de criminalidad del 7,2%.

Son datos inquietantes, y más para negocios como uno en la localidad cántabra de Guarnizo. Se trata de la Cafetería-Restaurante Nevada, que en lo poco que va de año ha tenido que sufrir ya hasta dos robos. Con todo lo que esto supone: el susto, perder dinero, ver qué se han llevado, hablar con la aseguradora... muchos momentos traumáticos y, encima, duplicados.

Sin embargo, lejos de lamentarse (que, probablemente, también), los dueños del locar han decidido, dentro de lo malo, sacar lo mejor. Y es que han hecho algo muy inusual en estos casos: tirar de humor incluso cuando no lo hay. Es por ello por lo que el local ha decidido publicar una carta, que está en la puerta del establecimiento y que es un mensaje directo para los vándalos.

"Al menos ponernos una buena reseña en Google", la respuesta viral

"Queridos ladrones. Ya habéis entrado dos veces en lo que va de año y os ha salido bien. Disfrutad del dinero todo lo que queráis, pero al menos ponernos una buena reseña en Google", acompañado de un emoji con el pulgar hacia arriba.

Una respuesta de lo más ingeniosa que los dueños han publicado en Instagram, y que se ha hecho tremendamente viral en redes por lo poco frecuente y, sobre todo, original, que es esta carta. Además, la publicación en Instagram muestra también cómo está el bar, con el cristal de la puerta de la entrada totalmente destrozada.

Y lo peor es que parece hecho absolutamente por profesionales, porque se ve cómo está destrozada la puerta con una bomba de humo. Los comentarios de la publicación son de apoyo total, como es normal, a unos hosteleros que han vivido un momento traumático por estos sucesos.





Lo que se llevaron los ladrones: dinero... y todo el desayuno

Lo curioso es que no sólo se llevaron dinero, sino comida. En el primer robo, se llevaron todo lo que habían recaudado de caja. Y en el segundo, robaron todo el desayuno de esa mañana en el local, lo cual ya es algo que roza lo irónico. Encima, según han contado los propios dueños en varias declaraciones, han podido acceder al establecimiento sin ningún problema, simplemente con romper la puerta.

Al menos, no han perdido la sonrisa en una situación tan difícil. Que no falte el humor, aunque sea cuando te roban dos veces y, lo peor, cuando vives dos sustos seguidos que, encima, te dejan el bar sin poder usarse. El apoyo no les ha faltado en estos días.