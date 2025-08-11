Una joven española viaja sola a Marruecos y esta es su conclusión sobre el país tras la experiencia que vive: "Si quieres ir..."

Una joven española viaja sola a Marruecos y esta es su conclusión tras la experiencia que vive: "Si quieres ir..."

Viajar es, para muchas personas, una de las experiencias más enriquecedoras de la vida. Supone descubrir nuevos paisajes, sabores, costumbres y formas de entender el mundo.

A veces lo hacemos acompañados, compartiendo momentos y anécdotas; otras, optamos por la aventura de recorrer el mundo en solitario, guiados por la curiosidad y el deseo de independencia. Viajar solo puede ser un ejercicio de libertad y autoconocimiento, y al mismo tiempo supone un reto que varía en función del destino elegido.

Este es precisamente el punto de partida de una joven española que, a través de un vídeo en TikTok, ha compartido su experiencia viajando sola a Marrakech. Clara, como se llama la joven, ha hecho el viaje a la ciudad de Marruecos sin compañía y ha decidido lanzar un consejo a todos sus seguidores tras la experiencia vivida.

Su experiencia visitando marrakech

En su relato, la joven deja claro desde el principio que su percepción no es que Marrakech sea un lugar peligroso para una mujer viajando sola. Es más, su advertencia principal se centra en otra cuestión, la insistencia constante de algunos vendedores y personas locales.

“La palabra es pesados”, afirma, describiendo cómo en todo momento intentaban venderle algo o proponerle ayuda, algo que para ella terminó resultando agotador.

Durante su viaje, conoció a otras mujeres que habían viajado en las mismas condiciones que ella y que le contaron su experiencia. Una chica moldava le contó que la habían llegado a seguir por la calle y que, por ello, no recomendaría visitar la ciudad sola. Del mismo modo, una turista estadounidense coincidió en que no le pareció un destino idóneo para viajar en solitario.

La joven española compara Marrakech con otros lugares del sudeste asiático, como Tailandia, donde asegura que es más fácil conocer gente en poco tiempo. Según su experiencia, en la ciudad marroquí el contacto con otros viajeros no fluye tan rápidamente, lo que puede aumentar la sensación de soledad para quienes buscan compartir parte de su recorrido.

En el vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok, también hace referencia al estado de las calles y el entorno urbano: señala que hay suciedad visible, mucha gente pidiendo y una pobreza que, aunque no exclusiva de Marrakech, se hace presente en cada esquina.

su consejo a quien quiera viajar solo

Pese a todo, su mensaje final no pretende desalentar a quienes sueñen con conocer la ciudad. Recomienda no caer en imprudencias, pero reconoce que es posible disfrutar de la experiencia y conocer a otras personas durante el viaje. “Si quieres ir solo porque es tu sueño, adelante”, concluye, subrayando que la clave está en ir informado y preparado.

El testimonio de esta viajera nos recuerda que, más allá de las guías y las fotos idílicas, cada destino se vive de forma personal y subjetiva. Marrakech puede ofrecer colores, aromas y tradiciones fascinantes, pero como en cualquier aventura, conviene conocer las particularidades del lugar para viajar con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a aprender de la experiencia.