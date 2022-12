José Andrés te enseña a cocinar las coles de Bruselas que gustarán hasta a quien las odia con un truco único

Es un referente en la vida política y social mundial, pero no deja atrás su faceta como cocinero. Es capaz de hacer manjares para grandes líderes, como de hacer menús para gente que lo está pasando realmente mal, como los desplazados por la guerra en Ucrania. Aun así, no se olvida de esos pequeños detalles que marcan la diferencia hasta en el plato más sencillo. José Andrés es uno de los cocineros más respetados del panorama gastronómico mundial.

Aunque no hay cocina que se le resista a este asturiano, cuando se trata de una de las comidas más habituales en muchas casas españolas, también tiene un truco especial. José Andrés lleva su cocina por el mundo con su ONG World Central Kitchen, con la que se encarga de repartir comidas nutritivas allá donde más se necesita. El ganador del Premio Princesa de Asturias de la Concordia, se ha mostrado siempre al mundo tal cual es: sincero, solidario y altruista, todo ello a través de la cocina.

Redacción DigitalMadrid 20 nov 2022 - 20:27

No podemos olvidar, además, que José Andrés ha sabido hacer llegar a Estados Unidos la cultura culinaria española, convirtiéndose de esta forma en uno de los cocineros más importantes de nuestro país. El afamado cocinero sorprende de vez en cuando en su canal de YouTube con una receta en la que emplea ingredientes que cualquier persona tiene en su nevera o despensa. En esta ocasión no decepciona con la nueva creación en la que trata de que a más de uno se le quite la manía con las coles de Bruselas.

La receta



El principal problema que detecta José Andrés con este ingrediente es que normalmente no las cocinamos bien. De ahí viene su mala fama. "¡Quizá sea porque las has cocinado demasiado! ¿Y qué pasa cuando cocinas demasiado algo? Que no es feliz. Entonces se vuelven locas y eso quiere decir que no saben bien y huelen mal", explica el chef. En su receta, lo más raro que puedes encontrar son los rábanos o las semillas de sésamo. Los demás ingredientes son más que habituales.

En primer lugar, propone incorporar arroz a las coles. Para ello, el primer paso en la elaboración del plato es hervirlo hasta que esté en su punto. En 20 minutos deberías de tenerlo. José Andrés pide que se corten las coles de Bruselas en juliana, concretamente "en tiras muy finas". Así las cocinarás. Antes, debes separar algunos pétalos de las coles en un bol y cortar el rábano en rodajas muy finas para incorporarlas a las coles apartadas y crudas.

Tras poner una sartén con aceite a calentar, una vez esté en temperatura, debes añadir las coles en juliana con una pizca de sal para comenzar a saltearlas. José Andrés aprovecha el momento para aliñar el rábano y los pétalos con aceite de oliva y sal. En otro lugar, deberás trocear lechuga y endivia. También procederás a aliñarlas con los mismos ingredientes que antes a los que agregarás vinagre de Jerez. Tras eso, debes añadir el arroz a la sartén con las coles salteadas y mezclarlo bien.

Para servirlo, lo primero que debes servir es la ensalada de lechuga y endivia aliñada. Encima, una vez se haya templado la mezcla en la sartén, colocar el arroz y las coles salteadas. Por último, solo queda colocar en el plato las rodajas de rábano y los pétalos de col. Como toque especial, José Andrés añade semillas de sésamo por encima.