El instrumento de cocina que desconocías y con el que podrás escurrir pasta sin problemas

Si uno de los platos por excelencia de nuestra gastronomía es la tortilla de patatas, el cocido, la paella o el gazpacho, tampoco podemos olvidar el papel fundamental que desempeña la pasta.

Aunque la pasta no forma parte al uso de nuestra cocina típica, todos sabemos que la pasta nos ha sacado de algún un apuro en más de una ocasión. Es uno de los platos más importantes alrededor de todo el mundo. ¿A quién no le gusta la pasta? Es uno de los platos más socorridos y fáciles de hacer. Es versátil y podría decirse que es prácticamente fundamental para nuestra dieta mediterránea por su alto contenido en hidratos de carbono. Por no hablar de que es uno de los platos favoritos de los más pequeños de la casa.

Si bien es cierto que uno de los consejos para cocinar una auténtica pasta italiana es aprovechar el agua con el que se cocina para aportar más sabor -debido al almidón que esta puede ir soltando durante la cocción-, hay muchas personas que prefieren deshacerse de esa agua. Y ahí es donde viene muchas veces el auténtico problema.

Por ello son muchas empresas las que han puesto todos sus esfuerzos en el fuego para solucionar este problema y para hacernos mucho más sencilla la tarea de cocinar. Se trata de un escurridor con forma circular que se introduce dentro de la olla en la que estamos cociendo la pasta.

Al ser de la misma forma que el recipiente, es tan sencillo como volcar la olla. Gracias a su configuración redondeada, la pasta permanece dentro de la cacerola sin necesidad de cambiarla de recipiente, lo que permite que el cocinado posterior sea más sencillo.

Con este utensilio conseguirás evitar manchar parte de la cocina cuando quieras retirar el agua hirviendo y la pasta será más manejable para continuar cocinando.

Los utensilios que te permitirán cocinar perfectamente la pasta

No es el único escurridor de este tipo que puede ayudarte a cocinar. Algunos más sencillos son aquellos con forma de plancha que se sujetan en la parte superior de la olla, y tan solo basta con inclinar la maceta para escurrir el agua. El funcionamiento es similar y también permiten deshacernos del agua hirviendo sin necesidad de retirar la comida.

También puedes ir un poco más allá y comprar una olla con un diseño especial. La apariencia es como la de cualquier otra, pero la clave está en la forma que tiene su tapa. A diferencia de otras, cuenta con aberturas que nos permiten escurrir el agua sin necesidad de retirar la tapa.

Muchas de las dietas que han proliferado en los últimos años rechazan incluir la pasta, pero olvidan que los hidratos de carbono que esta contiene son básicos y fundamentales para una correcta y equilibrada alimentación. Ahora, con este utensilio para escurrir el agua cuando cuezas la pasta, no solo te ayudará a mantener la cocina limpia, sino que además te podrá facilitar la cocción de la misma. Ahora, además de cuidar las cantidades, respetar el tiempo de cocción, podremos escurrir nuestra pasta sin ningún tipo de problema.

Bon apetit!