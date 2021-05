El ingrediente que tienes que añadir a la Salsa Rosa para que quede más sabrosa, y no es el kétchup

Es tiempo de ensaladas. Con el calor no hay nada que apetezca comer más que algo fresco, sobre todo si está aderezado con una deliciosa y refrescante salsa. Es el caso de la archiconocida salsa rosa o salsa cóctel, muy utilizada para acompañar una abanico gastronómico de lo más variado; desde patatas fritas o pasta, hasta sandwiches, hamburguesas o deliciosos pescados y mariscos. En países de sudamérica, como Venezuela o Colombia, donde también se es muy utilizada, se la conoce como salsa rosada y en otros como Puerto Rico se la denomina 'mayo kétchup' por el uso en mayor medida de este ingrediente, del que dicho sea de paso, no hay que abusar por su alto contenido en azúcar.









LA SALSA GOLF DE UN NOBEL DE FÍSICA

La invención de la salsa rosa se atribuye nada menos que a un Premio Nobel de Física argentino, Luis Leloir que la habría descubierto por casualidad mientras almorzaba en un exclusivo club de golf con unos amigos. Quizás aburrido de tomar siempre los mismos aderezos en sus platos de camarones y langostinos empezó a darle vueltas a un nuevo aliño. En honor al lugar donde se gestó se la conoce también como 'salsa golf'.

Probablemente parte de su versatilidad radique en la facilidad de preparación y por el toque diferente que da a cualquier receta. Bien es cierto que el grado de dificultad que queramos darle es directamente proporcional a su sabor.

Es decir, si optamos por la versión express, que consiste básicamente en mezclar bien con un tenedor mayonesa y ketchup a partes iguales (si queremos que tenga un color más rosado se puede añadir mayor cantidad de ketchup). En este caso el resultado no estará mal pero distará mucho del sabor de otras recetas que incorporan algún ingrediente y algún paso más en la elaboración.

La receta que te damos incluye algunos ingredientes que le darán ese 'punch' a la salsa y que potenciará su sabor, y todo sin añadirle apenas dificultad. Toma nota:

INGREDIENTES (para 4 Personas)

200 gramos de mayonesa. Mejor que sea bien espesa (evitar las light)

2 cucharadas de kétchup o salsa de tomate en su defecto (si no nos gusta le kétchup)

1 gota de salsa perrins

20 ml de zumo de limón o naranja

20 cl de Brandy o Whisky

Una pizca de sal

Pimienta negra al gusto

TE PUEDE INTERESAR: El ingrediente que tienes que añadir a la ensaladilla rusa para que quede más sabrosa

TE PUEDE INTERESAR:El truco para hacer madurar un aguacate en pocos minutos

ELABORACIÓN

La base de esta salsa es la mayonesa que va a ser de compra aunque si nos gusta más y tenemos más tiempo, la podemos preparar nosotros mismos.

Aunque esta receta utilice kétchup, no es el ingrediente que potencia su sabor, sino la salsa perrins mezclada con los licores.

Ponemos la mayonesa en un bol y le añadimos el resto de ingredientes, los mezclamos bien hasta conseguir el esperado color 'rosa', que es más bien anaranjado. Mejor eso sí, si utilizamos la batidora, conseguiremos que los ingredientes emulsionen y queden más uniformes y con una textura mucho más cremosa.

También es aconsejable probar la salsa antes de dar la receta por conluida para ver si ncesitamos rectificar la sal o los zumos. Si nos ha quedado demasiado ácida podemos añadirle alguna cucharada extra de mayonesa para neutralizar el sabor.

Una vez preparada la salsa, la guardamos en la nevera no solo para conservarla, también porque se debe de consumir fría.

CONSERVACIÓN

Al ser con base de mayonesa de compra, nos puede aguantar varios días en la nevera, eso sí, debemos introducirla en un bote o tupper de cristal. Por el contrario, si hemos optado por la mayonesa casera (con huevo) mejor consumirla en el acto y desechar la que nos haya sobrado.