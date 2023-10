Indignación por la respuesta de un restaurante a una reseña negativa en Google: "Madre mía, menuda empresa"

Las reseñas suelen ser siempre la mejor opción para asegurarnos, antes de visitar un local nuevo, de si va a ser una experiencia inolvidable o si, según los comentarios de otros usuarios, podríamos evitarnos un mal rato. Sea como sea, los comentarios positivos y negativos nos ayudan, casi siempre, a tomar una decisión a la hora de visitar un nuevo bar o no. No obstante, estos comentarios no siempre son verídicos y hay muchos clientes que utilizan esta herramienta para hacer comentarios negativos, en muchos casos, sin fundamento. Por no hablar, otras veces, de la violencia, racismo o incluso xenofobia que hay en muchos de ellos y así ha salido a relucir en este caso.

La cuenta de Twitter @SoyCamarero ha recuperado un pantallazo de una reseña irrespetuosa. Sin embargo, la sorpresa viene también con la respuesta del local. "No sé qué me parece más repulsivo, si la reseña en sí, o la respuesta de la empresa", ha escrito la cuenta de Twitter.





Indignación por la respuesta de un restaurante a una reseña agresiva en Google



"Una sudamericana que se llama Lucía y las otras dos que había me han tratado fatal", ha escrito este cliente de forma despectiva. "Una educación que, entiendo, en su país no les enseñan. Van a acabar llevando el negocio a la ruina, si fuese en la calle y me hablan así, le parto la cara", continúa el mensaje ya con un tono hasta violento.

"Como vuelva, le prendo fuego", concluye este comentario. Una respuesta, claramente irrespetuosa e inadmisible, que no ha sido desde luego el objeto de indignación de Twitter. Si hablamos, por un lado, de que la reseña es inaceptable, más aún lo es la respuesta del local en cuestión, que lejos de salir en defensa de sus trabajadores, obvia por completo los insultos y envía una "plantilla" de respuesta, tal y como recogen los usuarios.

"Hola Pablo, te pedimos disculpas por lo ocurrido. Esto no es lo habitual en nuestros restaurantes, ya que cuidamos mucho la atención a nuestros clientes. Ya hemos informado al encargado del local para que no vuelva a suceder. Esperamos recuperar tu confianza en nosotros y volver a verte. Puedes ayudarnos a mejorar contándonos en detalle tu caso. Un saludo", concluye el mensaje.





""Para que no vuelva a suceder" es una red flag de respuesta de empresa en toda regla", ha escrito un usuario indignado. Otro, por otro lado, asegura que "leyendo la reseña me costaba imaginar cómo podía ser peor la respuesta del restaurante, pero lo consiguieron".





No todo queda ahí. Otro de los seguidores de @SoyCamarero asegura que, además de ser peor la de la empresa, "si es una plantilla, +10 de peor porque no solo desprecian a sus empleados, sino también a sus clientes". En último lugar, también hay un antiguo trabajador de la misma: "Madre mía es que menuda empresa, yo he trabajado 1 semana con ellos y es horrible".





El monumental enfado del propietario de un bar tras una reseña racista de un cliente

Lamentablemente, no se tratan de situaciones aisladas y muchas veces, estos locales se ven manchados por comentarios negativos de este tipo. No obstante, si bien en el caso anterior hubo indignación por la indiferencia del local, en este hablamos de los aplausos en redes por cómo el propietario salió a defender a sus trabajadores.

"Más de una hora para que nos traigan la comida, luego tienen un chaval joven, un moro, que no tiene ni la ESO que parece un pollo sin cabeza. No hace más que dar vueltas. Una vergüenza. Volveremos y si siguen tardando lo mismo y teniendo inmigrantes sin estudios, pondremos una hoja de reclamaciones", escribió el cliente del bar a modo de reseña, sin esconder claramente los matices racistas.

Una serie de comentarios que el propietario no pasó por alto y quiso responder de forma contundente: "Estimado Enrique, imaginamos que al escribir eso tienes conocimiento justo para pasar el día o algún tipo de retraso madurativo", comienza la respuesta del bar. "Si te tardó, como según dices, una hora la comida en salir, imagina si llegamos a saber que tienes como hobby prejuzgar a la gente por su país de origen o su tipo de estudios cursados (y más teniendo en cuenta que escribes "aces" sin h...) directamente no hubieras cenado", continúa el propietario.

"Quiero pensar que esa reseña es 'fake', porque si hay gente que piensa así a estas alturas de la vida nos da mucha pena. Ese "moro", como tú le llamas, es una persona excepcional y es nuestro compañero, al cual siempre defenderemos ante cualquier gilip**as profundo como tú", carga de nuevo el propietario del bar en cuestión. Finalmente, se disculpa por "ponerme a tu altura y llevar esto al insulto, pero es que no te mereces otra cosa".

"Buenas noches, nos alegra enormemente saber que no volverás por nuestro local", concluye el mensaje del local.