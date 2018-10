La increíble transformación de la hija de Daddy Yankee: de pesar 113 kilos a convertirse en 'influencer'

Jesaaelys Marie Ayala González es una de las 'influencers' más importantes en temas de moda y maquillaje de la red social instagram. La joven, hija del cantante de reguetón Daddy Yankee, tiene casí 300 mil seguidores en la red social, pendientes de que cada fotografía de la joven.

Pero una de sus publicaciones en esta red social demuestra que su vida no fue siempre tan fácil. Detrás de esa estrella de las redes hay toda una historia de superación. "La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil estar sobre peso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo... en fin, no me gustaba como era", explica la joven en ese post en el que confiesa que llegó a pesar 113 kilos.

Como reconoce la propia Jesaaelys "bajar de peso no es fácil", pero "empecé a ejercitarme y comer sano", y ahora ha logrado convertirse en una estrella de las redes sociales.

Eso sí, lanza un mensaje de esperanza para sus seguidores: Cada uno puede elegir su camino libremente, no actuar por las imposiciones sociales: "Ámate tal y como eres, acéptate. Acepta tu cuerpo y todas las imperfecciones que tiene porque TODOS TENEMOS. Nunca te sientas inferior a alguien por su "belleza" porque al final la belleza es relativa".