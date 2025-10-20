Juan Gato avisa al Barcelona de cara al Clásico y prevé "un mangazo" arbitral a favor del Real Madrid

El comentarista deportivo Juan Gato ha encendido la previa del Clásico de este domingo con unas polémicas declaraciones en Deportes COPE. Respondiendo a una pregunta de Manolo Lama sobre quién debería temer más al árbitro, Gato ha afirmado sin rodeos que el FC Barcelona es quien debe estar más preocupado.

Un 'mangazo' en el Bernabéu

Para el periodista, el pronóstico es claro y directo: “Lo normal, lo normal es que haya mangazo a favor del Madrid”. Lejos de matizar su opinión, Gato insistió en su vaticinio y lanzó una advertencia al conjunto azulgrana al afirmar que “el Barcelona, que se ate los machos, porque lo normal es que haya mangazo en el Bernabéu”.

El Atlético, perjudicado indirecto

En su análisis, Juan Gato ha introducido a un tercer actor que, en su opinión, saldrá perjudicado independientemente del resultado y de los posibles errores arbitrales. “La parte neutral de este clásico, que es el Atlético de Madrid, va a resultar perjudicada pase lo que pase”, explicó, argumentando que cualquier beneficio arbitral para madrileños o catalanes afecta a un tercero en la competición.