El increíble cambio físico de María Isabel, la cantante de 'Antes muerta que sencilla'

La canción Antes muerta que sencilla marcó un antes y un después. Un icono de canción que ganó Eurojunior en 2004. Con ella, María Isabel saltó a la fama. Hoy día sigue siendo todo un éxito y no hay barbacoa, fiesta de Navidad o boda en la que no suene.

La artista sigue ofreciendo conciertos y todavía la sigue cantando sobre los escenarios. Es una de las canciones que más piden sus seguidores.

Tiene 24 años y ha publicado seis discos en total. Estuvo ausente desde 2009 hasta 2015 que lanzó Yo decido. Este verano ha sacado Tu mirada que ya cuenta con más de 610.000 reproducciones en YouTube.

Otro de los temas más exitosos que ha publicado es La vida es solo una que tiene más de tres millones de reproducciones en la plataforma.

Sin embargo, harta de recibir críticas por “vivir” de Antes muerta que sencilla, la cantante ha escrito una publicación en la red social Twitter con la que ha querido responder a toda esta gente.

“Lo comunico por aquí y así creo que lo entenderéis mejor, hay gente que cree que solo tengo Antes muerta que sencilla, que esa sea mi canción más conocida no quiere decir que desde ahí no saco más canciones... Señores entren YouTube y pongan Tu mirada que es mi nuevo single”. Así comienza diciendo la publicación. Aquí pueden ver el vídeo de su nuevo tema:

“Repito Tu mirada es la nueva canción pero tengo millones de canciones más... Por otro lado me dicen que solo canto esa canción y no voy a avanzar y que solo voy a hacer conciertos pequeños en plazas pequeñas”.

La cantante asegura que canta la canción de Eurojunior porque ha sido “la infancia de toda una generación”. Gracias a ella, ha llenado “plazas de toros, estadios y recintos bastante grandes”.

“Gracias a ellos esta canción sonó en el mundo entero y porque vivo enamorada de la canción que me lanzó a ser reconocida. Porque no tiene nada de malo cantar en plazoletas, en barrios, ellos también tienen derecho a sentir la música en directo, ¿no? O ¿qué pasa que solo se puede hacer conciertos en capitales y en estadios? Pues NO”, ha escrito.

Y por último, ha querido sentenciar remarcando que es "de barrio": "A quienes piensan que no tengo más música, que pongan YouTube o cualquier plataforma digital y busquen el nombre de María Isabel recuérdenlo. Y pónganlo de nuevo y luego me dicen. Ah, y vivan los barrios que de uno vengo yo desde que nací”.

Podéis leer esto? Es lo que pienso.... Y en los conciertos canto canciones de antes y de ahora y vayan preparándose porque trabajando estoy en más cosas nuevas mientras TU MIRADA es MI NUEVO SINGLE ?￰゚リノ! Vivan los barrios pic.twitter.com/nlnrPVorOV — María Isabel (@mariaisabelAMQS) August 18, 2019

Cuando me miras así yo...no respondo por mí no! pic.twitter.com/t28q2x7ef3 — María Isabel (@mariaisabelAMQS) August 17, 2019

De que vas?????? La letra de esta canción me puede ?￰゚リフ?￰゚リヘ pic.twitter.com/sQkVYjfteM — María Isabel (@mariaisabelAMQS) August 17, 2019