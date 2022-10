Un hombre come en un bar de Madrid y esta es su reacción cuando una señora le pide dinero: "Le dije..."

Las redes sociales permiten descubrir historias como la que protagoniza este hombre que acudió a comer a una terraza de Madrid, donde vivió un momento muy emocionante que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

"Ayer estaba comiendo en una terraza de una calle céntrica de Madrid. Se acercó a mi mesa una mujer de mediana edad y me pidió dinero. Le dije que no tenía efectivo, que si era para comer, estaba invitada a lo que quisiese", explicaba en el hilo que ha acumulado ya más de 9.000 'likes' y más de 1.000 retweets.





Él esperaba que esta señora le diera un no por respuesta y se encontró con "todo lo contrario". La propuesta le pareció adecuada a la mujer que le consultó si "podía pedir comida para llevar a su hijo". Y así lo hicieron.

"El personal del restaurante la invitó a entrar a esperar la comida en la barra (le daba vergüenza entrar inicialmente) y tomarse algo mientras esperaba. Le dieron su comida y antes de marcharse de volvió a la mesa en la que yo estaba y me volvió para dar las gracias", indicó.





Él creía en un principio que estaba ayudando pero en realidad fue al revés. "Estaba siendo un día intenso de trabajo y me fui solo a comer para evadirme. Ese momento fue un punto de conexión con la realidad, de relativizar la importancia de las cosas y consiguió cambiar el resto del día".

Esta anécdota le ha llevado a compartir, para acabar, una reflexión con los usuarios de Twitter: "Vivimos tan rápido que no somos capaces de disfrutar las pequeñas cosas. Vivamos despacio. Cuidemos de los demás".

Además, también ha servido para que otros tuiteros compartan experiencias similares. "A mí me sucedió algo parecido cuando estaba viviendo en Bogotá. Era la hora del desayuno y estaba pidiendo desde la puerta. Le dijimos que si quería comer y nos dijo que sí. Entró con la cabeza agachada y se sentó en una mesa de al lado para preguntarnos que de cuanto podía pedir el desayuno", cuenta una tuitera. Y más anécdotas que dan cuenta de la solidaridad de las personas.

Un camarero de Valladolid se hace viral por su gesto con un cliente que no tenía suelto para pagar un café

Algo parecido ocurría en Valladolid hace muy poco tiempo. "El otro día haciendo recados entré en la cafetería Mozart en López Gómez, y pedí un café a la vez que sacaba la cartera. Me di cuenta que había vaciado la cartera en casa y no tenía ni un €. Le dije al chico que no me lo hiciera, que no tenía efectivo para pagarle", comienza narrando el usuario de Twitter.





A continuación, explicaba la respuesta que le dio el camarero: "Me dijo: tranquilo, así vuelves otro día y te tomas otro. Le prometí que volvería. Al salir de allí me encontré una amiga que me dejó € y pude saldar mi deuda. No me conocía de nada y me invitó a un café sin más, sin saber si yo volvería de nuevo".