La ‘Hacienda Nápoles’, de casa de Pablo Escobar a parque temático de entretenimiento familiar

Tal día como hoy hace 66 años, abría sus puertas en Anaheim (California), Disneyland. Fue el primer parque de este tipo construido por The Walt Disney Company, y el único diseñado y construido bajo la supervisión del propio Walt Disney.

Disneyland abrió sus puertas el 17 de julio de 1955, primero a la prensa e invitados especiales, y al día siguiente fue abierto al público en general. A pesar de que algunos ejecutivos de otros parques creían que Disneyland sería un fracaso, en su primera semana registró una asistencia de más de 160. 000 personas. Dos años después de su apertura, Disneyland era una de las atracciones turísticas más importantes en Estados Unidos, superando en popularidad a lugares como el Gran Cañón o el Parque Nacional de Yellowstone. Es uno de los parques de atracciones con mayor afluencia por año en todo el mundo, siendo visitado por más de 750 millones de personas desde su inauguración hasta el pasado año.

Unos buscan las emociones fuertes subiéndose a las atracciones más vertiginosas, otros encontrarse y hacerse una foto con sus princesas o personajes favoritos. Diversión para todos, donde los mayores vuelven a ser niños, a pesar de que también tiene sus detractores.

Repasamos algunos de los parques más curiosos alrededor del mundo:

Hacienda Nápoles (Antioquía, Colombia)

La Hacienda Nápoles, finca del narcotraficante y máximo líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, es el nombre que tuviera en el pasado lo que hoy se conoce como el Parque Temático Hacienda Nápoles.

En sus orígenes había una plaza de toros, coches de carreras, motos náuticas o un Chevrolet modelo 1934. Contaba con un importante zoológico, con rinocerontes, elefantes, camellos, hipopótamos, cebras, jirafas, grullas, impalas, venados, dantas, canguros, flamencos, avestruces o una pareja de loras negras únicas en el mundo.

En la actualidad se ha reconvertido en un centro de entretenimiento familiar; un santuario para la protección de fauna amenazada que cuenta con grandes atracciones de agua y contenidos culturales, lúdicos y ambientales. El parque se construyó desde cero, a partir de 2007.

En las ruinas de lo que fuera la mansión original de la casa, a modo de Museo Memorial, se realizó una exhibición de los hechos más dolorosos de la reciente historia colombiana asociados con la violencia del narcotráfico. Se trataba de un homenaje a las víctimas, basado en las portadas e informaciones de periódicos y revistas de la época. Esta exposición permanente estuvo en este lugar hasta que la casa se derrumbó, pero sus contenidos se instalaron en nuevos espacios.

Por todos es sabida la influencia que ejercen las películas y series de televisión y plataformas en los lugares en que han sido rodados. Muchos se convierten en lugares de peregrinación como ocurrió con esta 'Hacienda Nápoles', que muchos conocieron a través de la serie 'Narcos' de Netflix.

Situado en la villa de Kaatsheuvel y abierto desde 1952, este parque se inspira en cuentos de hadas y leyendas. Además de poder caminar entre trolls y elfos, sus escenarios te trasladan a los bosques y castillos de los relatos más conocidos como Caperucita Roja, Blancanieves, la Bella Durmiente o Hansel y Gretel.

Si eres de emociones fuertes y de no parar de subir a atracciones que te proporcionen un subidón de adrenalina, sin duda este es tu parque, ya que es el segundo con más montañas rusas del mundo, 17 diferentes en total.

Ubicado en la ciudad de Sandusky, también cuenta con 'Planet Snoopy', una zona de entretenimiento infantil dedicada al famoso perro. También tiene más de un kilómetro de playa, dos parques acuáticos y dos puertos deportivos; por lo que ha sido votado varias veces como Mejor Parque de Atracciones del Mundo en los Golden Ticket Awards.

