Hacen una tortilla por primera vez y el resultado se hace muy viral en redes: “Qué miedo”

Hay muchas maneras de hacer una tortilla de patata: que si con cebolla, sin cebolla, si añadiendo algo de jamón, que si no... hay una tortilla para cada español casi. Pero lo cierto es que, te guste como te guste este sabroso manjar compuesto por un huevo batido y unas patatas, lo cierto es que es muy probable que te salga algo digno para comer.

Sin embargo, hay casos en los que esto no sale tan bien como a uno le gustaría. Este es el caso. Se trata de unos jóvenes que se han decantado por hacer su primera tortilla de patatas, y no es que el resultado salga como ellos esperaban. Para nada. De hecho, ha llegado al punto en el que se ha hecho tremendamente viral en las redes sociales.

El resultado tras cocinar esta tortilla es asombroso





La tortilla tan extraña que ha explotado en las redes sociales: ¿Qué es eso?

En concreto, todo lo que sale de este experimento viene de una publicación en Instagram que ha publicado el usuario @darii038, en el que se le puede ver con sus amigos cocinando una tortilla de patata en la sartén. Hay mucha gente que se pregunta, y esto es en serio, qué ingredientes llegaron a utilizar.

De hecho, el vídeo empieza con los jóvenes volviéndose locos cuando uno de ellos da la vuelta a la tortilla, como si estuviesen muy orgullosos por el resultado que está quedando. Pero el color de la tortilla es lo verdaderamente importante, porque, en vez del tradicional color amarillo de las tortillas, lo que vemos es... una tortilla marrón.

Y eso hace que la gente se plantee muchas cosas con esta alucinante tortilla, que tiene pinta de saber terriblemente mal. No sólo por los ingredientes (algunos especulan con que usaron morcilla o chocolate en vez de huevo, y esto no es broma), sino por cuánto tiempo la han dejado a la sartén, porque en parte también parece estar un pelín quemada.

Hay muchas maneras de hacer una tortilla de patata, pero esta no parece una de ellas





Los fantásticos comentarios sobre esta tortilla de color marrón: "De huevo kinder"

Pero lo mejor de esto no es solo el color de la tortilla, sino los comentarios sobre ello. Y de hecho, estos son varios de los mejores comentarios que los usuarios han seleccionado entre ellas, que son ciertamente fantásticas.

"¿De qué es la tortilla, de diesel?", "la tortilla hay que hacerla con aceite de oliva, no con aceite de motor", "por qué la has hecho con huevos kinder", "tortilla sin plomo 95", "yo era team cebolla y poco hecha hasta que probé la de asfalto" o "la de alquitrán, la que más me gusta" son algunos de los comentarios que son ciertamente fantásticos.

Sin duda, el marrón no es el color más típico de las tortillas de patata

Desde luego, esta tortilla ha dado mucho de qué hablar, y todavía nadie tiene una explicación coherente sobre qué narices han hecho con esa tortilla para que coja ese color. Los jóvenes están orgullosos, pero también lo estará al ver que su vídeo ha dado la vuelta a las redes de una manera tremenda, y se ha convertido prácticamente en un nuevo meme, de esos que son muy recordados por ello.