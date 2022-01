Los mejores trucos de limpieza con los que ahorrarás tiempo y dinero

Nos levantamos por la mañana, entramos en la cocina y vemos la pila hasta arriba con los platos de la cena. Llegamos a casa después de una dura jornada de trabajo, nos vamos a meter en la cama y está deshecha.

Seguro que te ha pasado en más de una ocasión. Ahora te contamos cómo puedes evitar el desorden y el caos en tu casa con una rutina diaria y muy efectiva. Y ya te avanzamos.. no hace falta ser Marie Kondo para conseguirlo.

En el dormitorio

Para tener nuestro dormitorio ordenado, lo primero que debemos hacer es la cama. Solo nos empleará unos minutos y aunque no tengamos este espacio muy recogido, le dará otro aire. La recomendación es hacerla cuando nos levantamos.

De esta forma, cuando terminemos la jornada, podremos disfrutar mucho más del momento de irnos a la cama. En invierno además nos ayudará a mantener las sábanas a una temperatura menos fría que si la dejamos sin hacer.

En la cocina

Si tienes lavavajillas, lo recomendable es que no lo pongas hasta que esté lleno. De esta formaahorrarás luz. En ese caso, puedes fregar los platos y vasos a mano. Si quieres mantener tu cocina ordenada, hazlo siempre después de comer. Si no acumulas utensilios de cocina, vajilla y cubiertos, tendrás todo listo cuando vayas a cocinar de nuevo.

En el salón

El orden es fundamental para que nuestra casa sea un hogar. Y el espacio donde pasamos más tiempo normalmente es el salón. Por eso, es fundamental que este lugar de la casa permanezca ordenado, algo que no resulta demasiado fácil, ya que como hacemos vida aquí, tiende a desordenarse con más facilidad.

Para conseguir que esto no ocurra, un buen consejo es eliminar todos aquellos utensilios y artilugios que no tengan ninguna utilidad. Seguro que más de un día estás viendo la televisión y reparas en que la estantería que hay al lado está llena de cosas inservibles. Revisa todo lo que tienes en estos rincones, coloca cada cosa en su sitio y no dudes en tirar a la basura lo que no utilices.

En la habitación de invitados

Reconócelo. Esta habitación destinada a los amigos que vienen a casa muy de vez en cuando es el sitio perfecto para ir acumulando ropa. Una vez que la ropa que esté lavada y planchada, colócala en su sitio. De esta forma, evitarás que coja olores y que se arrrugue de nuevo. Además, mantendrás la habitación de invitados ordenada.

Una vez que la ropa esté limpia, debemos plancharla y colocarla para evitar olores desagradables





Con estos sencillos consejos tu casa estraá más ordenada, y también tu vida. Y lo que es mejor, invirtiendo un mínimo esfuerzo de dinero y tiempo, convertirás tu vivienda en un hogar acogedor.

