'Gominolas de melatonina' y los riesgos que esconde su uso para conciliar el sueño: “No sabemos cuánto llevan"

Descongestivos nasales, vitaminas, pastillas para dormir, ibuprofeno, paracetamol, diuréticos, antibióticos... son algunos de los medicamentos que podemos encontrar en el botiquín de cualquier hogar español. Se trata de medicamentos comunes, la mayoría sin receta, a los que normalmente acudimos cuando tenemos un resfriado, un dolor de cabeza, resaca o cuando simplemente no podemos conciliar el sueño, pero, ¿estamos seguros de utilizarlos correctamente?.

Antonia Agustí, presidenta de la la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC), explica lo que puede ocurrir a nuestro organismo y a nuestra salud cuando utilizamos mal o abusamos de estos fármacos.





Melatonina y gominolas de melatonina

Comercializada para tratar el insomnio y conciliar el sueño, por ejemplo cuando se hacen largos viajes transoceánicos, la melatonina es una hormona que tenemos en nuestro cuerpo, lo que hace pensar a la gente que es algo natural y que no tiene efectos negativos. "Esto no es así, ya que cualquier cosa tomada en exceso puede producir efectos perjudiciales”.“Su uso debería ser acotado en el tiempo y nunca por períodos largos, y siempre con prescripción facultativa” afirman desde la SEFC.

Agustí incide en la necesidad de “no automedicarnos con productos que no sabemos muy bien que nos pueden producir y qué consecuencias pueden tener a la larga”.

En cuanto a las gominolas de melatonina “se ha podido comprobar que no se sabe la cantidad de melatonina que llevan. En una pastilla tienes garantizada la cantidad que te estás tomando, pero en este tipo de formatos no lo sabemos”.





Gotas descongestionantes para la nariz

Asegura Agustí que producen “efecto rebote”. Pueden ir muy bien para la congestión nasal pero “tenemos tendencia a volverlo a poner y crea un poco de adicción”. Lo recomendable es tomar paracetamol o ibuprofeno para un constipado, “si alguien debe tomar este medicamento mejor que sea bajo prescripción facultativa, ya que lo acotará el tiempo y te dirá que lo tomes en caso extremo, pero no de forma reiterada, ya que solucionan un rato, pero al poco tiempo hay que volver a utilizarlo y es un círculo vicioso”.





El Ibuprofeno y el Paracetamol

Estos dos medicamentos, aclara Antonia Agustí , son muy "recomendables pero se tienen que tomar cuando uno los necesita". No se debe pasar de los 4 gramos de paracetamol al día. Si nos excedemos tomando este fármaco puede producir sobresaturación y ser tóxico para el hígado, algo que puede ser muy grave”.

“El ibuprofeno también es muy bueno pero también tiene sus contraindicaciones, puede producir hemorragia o úlcera gastrointestinal; como todos los antiinflamatorios de este tipo. Se debe tomar cuando hay inflamación o alternándolo con el paracetamol cuando hay fiebre”





Omeoprazol

A pesar de que Agustí reconoce que los propios facultativos lo prescriben demasiado, incide en que es otro buen fármaco, que “supuso un avance importantísimo para tratar las úlceras de estómago, pero lo hemos relativizado mucho”. Es un protector del estómago para aquellos que realmente lo necesitan, sobre todo para la gente mayor con polimedicación o con úlceras o hemorragias gastrointestinales”.





Vitaminas

Apunta la experta que por suerte “la inmensa mayoría de ciudadanos occidentales no las necesitamos, ya que tenemos posibilidad de una alimentación variada como para pensar que tenemos déficit de vitamina. Ahora por ejemplo con la vitamina D, "puede ser que tengamos algún caso, pero deberíamos estudiar cada uno en concreto”.





Diuréticos

Mucha gente los utiliza como adelgazantes y como señala Agustí “es una locura”. “Los diuréticos están muy bien indicados para pacientes hipertensos o con alguna insuficiencia cardíaca, pero no para adelgazar, ya que pueden producir pérdida de iones o demasiada pérdida de líquidos por el riñón".

Siempre para adelgazar y bajo prescripción médica, recuerda Agustí existen pastillas, pero “la primera opción es la dieta y el ejercicio”.





Antibióticos

“Lo único que conseguimos con su mal uso es aumentar la resistencia de algunas bacterias que tenemos dificultad para tratar. Ahora los antibióticos están dispensados con receta en nuestro país. Se deben recetar en infecciones bacterianas, no en el resfriado común vírico, ya que no funcionan y aumentamos la resistencia. Se deben tomar los 8 o 10 días que el médico receta. No se puede tomar 3 o 4 días y dejarlo cuando uno se encuentra mejor. En resumen “no se deben tomar sin receta y hay que tomarlo el tiempo que nos indique nuestro médico”