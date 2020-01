El generoso regalo de Reyes de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz tras las Campanadas

Cristina Pedroche está de moda. El 'escándalo' por su último vestido de Nochevieja sigue teniendo su eco una semana después de las uvas. La colaboradora del programa "Zapeando" dejó atrás las transparencias para aparecer ante millones de espectadores como una superheroína dentro de un traje de 'guerrera'. La parte de arriba del vestido era rígida y de oro que recordaba a una coraza. A la altura de las piernas, esta coaza desaparece para dar paso a una falda de vuelo negra. El traje era una escultura que se ajusta a las impresionantes medidas de la vallecana. Todo el mundo quedó boquiabierto con este giro de Pedroche, que en los últimos años acostumbró a la audiencia con vestidos escasos de tela.

Gustara o no, lo cierto es que Pedroche sigue captando mucha atención en Nochevieja y junto a su compañero Chicote se quedó a unas décimas de dar el sorpasso y superar por primera vez en la historia a TVE. Pese a los demoledores datos de audiencia, Pedroche aseguró en una entrevista que se está pensando mucho volver a dar las campanadas en televisión.

Entre la polémica, su pareja Dabiz Muñoz es el mejor refugio para ella.Su amor es sólido, fuerte, estable y lleno de sabor. Ya lo reconoció Muñoz en su última entrevista de 'Volverte a ver'. El chef dijo a Carlos Sobera que ''Cristina cambió su vida'' y es que hasta antes de conocerla, ''él no era feliz con su trabajo por la exigencia y presión con la que vivía'': ''Con el paso de los años, todo lo conseguido y las estrellas... la verdad que ha sido increíble. Pero tengo que reconocer que me costó mucho digerir las expectativas generadas y durante 7 u 8 lo pasé muy mal por la presión y por todo lo que la gente esperaba y generaba por parte de la gente al venir a mi restaurante'', dijo.

Ambos se recorren el mundo para vivir nuevas experiencias y sumar ideas para su proyecto empresarial. Y es que, Pedroche no solo es la mujer de uno de los cocineros más famosas de España y el mundo, también es su socia. Los dos opinan y fluyen para dar pasos hacia adelante en sus empresas y si hay una que cuidan con mimo esos son los restaurantes, especialmente el de Londres, que fue le primero en el que Cristina entró de lleno.

Esto lo ha recordado la presentadora en su último post por el Día de Reyes, donde ha reconocido el enorme regalo que hizo a su marido, que es inmaterial y que tantas alegrías le está dando. Este regalo no es otro que: las croquetas Pedroche. Este pequeño bocado ha generado una revolución en el mundo sibarita. No hay nadie que siga los pasos del chef madrileño que no quiera hincarle el diente a este bocado de ''gloria'', como lo definen.

Cabe recordar, que cuando salieron la pareja las definió como: ''pura gloria en el paladar''. Y es que, como reconocieron ''había probado más de 100 croquetas hasta que Cristina dio con el sabor que le volvía loca''.

Las croquetas originales estaban elaboradas más pequeñas para que se pudiera comer de un bocado. Su crujiente perfecto y su base de atún, con una fina capa de sashimi, combinada con col china fermentada o kimchi, fue toda una revolución. Su elaboración estaba hecha a base de leche de oveja, té negro lapsang souchong y un toque de salsa XO. Es una salsa de mariscos que lleva gambas, vieiras y pescado, original de la década de los ochenta en Hong Kong. El precio por plato es de unas 18,90 libras que al cambio salen por 22, 23 €. Sin embargo, las croquetas han ido más allá. En la actualidad son más grandes y también están en su versión son sashimi de salmón y caviar, como se puede ver en su última foto.

Un regalo de lo más especial en un momento complicado pero a la vez dulce para Pedroche.