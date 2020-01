Pedroche explota ante las críticas: "Igual es el fin de las Campanadas"

Cristina Pedroche está acostumbrada a las críticas, especialmente por los vestidos que lleva luciendo desde 2014 en la retransmisión de las Campanadas de fin de año. Pero su 'look' de guerrera ha sobrepasado a la presentadora, que ha amenazado con no estar frente a las cámaras el 31 de diciembre de 2020.

De negro y oro, Pedroche se convirtió en una escultura andante reivindicando el cuerpo de la mujer, el arte, la libertad y la belleza. "Estoy llena de ilusión por vivir, con muchísimas ganas por seguir aprendiendo y formándome para ser mejor persona y mejor mujer. Y para eso solo hay una forma: queriéndome más y mejor a mí misma. Y vosotras y vosotros también: hay que quererse y cuidarse más. Es la única forma de querer bien a los demás y de tener un amor sano, empezando por nosotros mismos", dijo la presentadora. Además, lanzó un mensaje en contra de la violencia hacia la mujer: "No podemos negar que la violencia machista existe y sigue existiendo. Desde el desgarro continuo y silencioso que me provoca no puedo dejar de recordar a las mujeres que ya no están en este 2019. Mi corazón está con vosotras".

Pero la escultura elaborada por el artista Jacinto de Manuel en colaboración con Josie ha generado una gran controversia. Horas después, Pedroche contó en "Zapeando" cómo se sentía. "Yo lo que quería era mi armadura, mi coraza contra las críticas", reveló en el programa de La Sexta. Pero la presentadora admite que la presión le puede y tal vez deje de presentar las campanadas: "A lo mejor estamos ante el fin", ha dicho. "Cada año es más difícil, ponemos el listón más alto, cada vez tengo que aguantar más críticas", explicó. "Los años anteriores era porque enseñaba mucho. Este año que no he enseñado nada, también me dan por todos los sitios", lamentó.

Pese a las críticas, Pedroche puede estar feliz porque las incógnitas sobre su vestido sigue generando cada año grandes datos de audiencia. Alberto Chicote y la colaboradora de Zapeando han logrado recortar distancias respecto al año anterior y se han quedado a una décima de La 1 sumando una cuota de pantalla de 28,7% y 4.749.000 espectadores.