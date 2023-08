Las frases que Shakira eliminó de su canción con Bizarrap a Piqué para evitar acciones legales

Shakira acaparó el centro de las miradas tras su ruptura con Gerard Piqué. Lo que se potenció desde que lanzara temas musicales directamente dedicados al futbolista. Su colaboración con Bizarrap fue sin duda una de las más llamativas, pero ya había dedicado sus dos temas anteriores al padre de sus hijos: 'Te Felicito' y 'Monotonía'.

Las cifras de un éxito viral

En tan solo unos meses ha facturado unos 34 millones de euros tras su difusión en Spotify y YouTube. De esta manera, además de ser su desahogo, su último tema ha batido un récord como el debut más grande en la historia de la música en español al alcanzar 14.4 millones de escuchas en tan solo 24 horas, convirtiéndose así en una máquina de hacer dinero por cantar frases que todavía recordamos como: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda"; "una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tú.

Otras de las frases que se quedaron en la canción fueron: "A ti te quedé grande y, por eso, estás con una igualita que tú"; "yo contigo ya no regreso. Ni que me llores ni me suplique"; "entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"; "yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo"; "yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio" o "mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también".

Las frases que no escuchamos

Es por esto por lo que Shakira fue también criticada, ya que muchos la acusan de utilizar su vida personal y la polémica para ganar dinero. No obstante, parece que la cantante eliminó algunos de los versos de su canción para no meterse en problemas. La colombiana escribió la letra junto al compositor Keityn y este no ha dudado en hablar sobre el proceso creativo del tema tras toda la polémica provocada.

En primer lugar, aseguró en una entrevista para 'Molusco TV ', que la canción era más agresiva que la que conocemos actualmente. Esto ha resultado ser muy sorprendente, dado que la canción ataca directamente al futbolista y a su actual pareja. Sin embargo, parece que se realizaron unas modificaciones de última hora para evitar cualquier problema judicial, ya que Piqué podría haber emprendido acciones legales contra su expareja.









El cambio en la canción con Bizarrap: "Quitamos cosas fuertes"

"Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas (...) cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave", explica el artista.

Asimismo, Keityn reconoce que fue él quien propuso la frase de 'sal-piqué', aunque en un principio iba a ser 'a ese ají le falta más pique'. "Shakira sacó el 'clara-mente', que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí", agrega sobre la referencia a Clara Chía. "Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue Shak", dice sobre el 'yo valgo por dos de 22'.

En cambio, la frase 'las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', sí fue obra del compositor. "Estuvimos tres días en casa de Shakira. De hecho, Biza cumplió años en medio de todo. Luego me fui de Barcelona y todavía no habíamos concretado la canción", cuenta tras reconocer que fue la artista quien eliminó estrofas por ser demasiado directas. "Yo creo que duramos como dos semanas, Biza y yo diario llamándonos, como que cambiamos, cambiamos y Shakira también tirando: 'Yo creo que esto no podemos decirlo, yo creo que cambiamos esto'", añade.

"Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera", dice Keityn en defensa de la cantante. "Siempre canta lo que siente. Yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier otro artista. Shakira tiene que vivirlo, ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo", apunta.