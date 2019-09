La foto viral de Miley Cyrus que ha perturbado a sus seguidores

Miley Cyrus ha vuelto a ser el centro de todas las miradas. La cantante está de viaje por Estados Unidos con su familia, así lo ha contado ella en sus redes sociales. Casi 100 millones de usuarios le siguen en Instagram.

La estrella no para de subir todo lo que hace a su perfil, desde fotos de paisajes hasta sus perros. Sin embargo, hay una foto en la zona de cañones de Utah que no ha pasado inadvertida entre sus fans. La imagen ha encendido la alarma porque aparentemente aparece muy delgada, algo que está haciendo temer por su salud. En ella figura con un pantalón tejano corto y un top negro, lo que dejaba a la vista su delgada silueta.

En dicha foto, Cyrus escribió lo siguiente: “Si me miras de cerca puedes verlo en mis ojos, esta chica siempre encontrará su camino”, una frase de la canción 'I’m not a girl, not yet a woman', de Britney Spears.

Ya son más de 5 mil comentarios los que tiene la publicación. Muchos señalan que la cantante está “extremadamente” delgado, algunos le piden que “coma más” y otros expresan su preocupación por el estado de salud en el que se encuentra.

Miley Cyrus, ofendida por los comentarios y por lo viral que se había convertido la foto, decidió publicar unas imágenes en las que aparece en bikini mostrando su esbelta figura para zanjar la polémica. De esta forma ha querido demostrar a sus seguidores que se encuentra en plena forma.

Además, este miércoles fue detenido en Las Vegas un hombre obsesionado con la estrella. Se encontraba en una lista de personas por vigilar y, según los agentes de policía, tiene un problema mental porque no paraba de repetir: “La misión de mi vida es fecundar a Miley”.