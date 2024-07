Un farmacéutico desvela el error que cometes al echarte desodorante: "¿A que eso no te lo esperabas?"

Es uno de los básicos en todas las casas. El desodorante es uno de esos productos imprescindibles que no pueden faltar. Ya sea al levantarnos, después de ducharnos, antes de ir al gimnasio, hay quienes también lo utilizan después. Algunos abusan de su uso, otros prefieren limitarlo. Lo que está claro, es que parece algo básico el ducharse y automáticamente ponerse el desodorante. Sin embargo, y aunque no lo creas, esa no es la forma correcta de utilizarlo.

Ya la Sociedad Internacional contra la Hiperhidrosis aseguró que la mayoría de las personas utilizaba mal el desodorante. Afirman que utilizarlo inmediatamente después de ducharse es una de las formas erróneas.

Se hace llamar 'Farmacéutico Fernández', en TikTok bajo el usuario @farmaceuticofernandez y es precisamente un farmacéutico que utiliza las redes sociales para divulgar sobre medicina y fármacos. Lo hace de forma saludable y divertida, y ayuda a sus millones de seguidores entre Instagram y TikTok a entender ciertas cosas sobre su salud y cuidarse de forma responsable.

En esta ocasión ha hablado, precisamente, de este asunto. "Casi seguro que te estás poniendo el desodorante mal, que ya te vale, porque es difícil tener que decirte que ni para eso vales", bromea el experto, tirando de su particular sentido del humor. Seguidamente explica que "los desodorantes se absorben mejor cuando las glándulas sudoríparas tienen menos actividad y hay menos sudor".





¿Esto qué significa? Que hacerlo inmediatamente después de ducharnos es incorrecto, al menos en cuanto a la eficacia se refiere. Si queremos que su olor dure mucho tiempo y tenga "máxima eficacia", el momento perfecto para ponérselo es "justo antes de irte a la cama", asegura.

"¿A que eso no te lo esperabas?", concluye el farmacéutico.





Según la Sociedad Internacional contra la Hiperhidrosis, los antitranspirantes funcionan mejor "durante el sueño, porque al dormir suceden 2 cosas: la producción de sudor baja al mínimo y la axila está completamente seca, cosa que no se consigue después de una ducha aunque se seque a conciencia".

Álvaro Fernández es un joven de 33 años que trabaja en Farmacia Cloud de Alcalá de Henares. Su manera de exponer los argumentos para destapar ciertos bulos y su forma de expresión ha provocado que muchos de sus videos hayan alcanzado la impresionante cifra de 13 millones de likes.

Su aventura en TikTok comenzó con una pequeña parodia de esa típica situación que podemos experimentar todos en el trabajo. Una persona va a la farmacia de guardia que tenga al lado a comprar compresas y tampones para su pareja porque esta tiene la regla. Este chico no tiene mucho conocimiento sobre qué productos tienen que adquirir. “En el vídeo, el chico al final se lo llevaba todo porque no entiende nada de los diferentes tipos de estos productos femeninos”, comentó el sanitario hace algunos años en una entrevista.

Uno de los grandes atractivos que posee este ‘tiktoker’ es el mero hecho de que ayuda a la gente. Ejerce una labor social que no estamos acostumbrados a apreciar en plataformas como esta y ese gran apoyo que desde un principio recibió, fue toda una sorpresa por el alcance que había logrado nada más dar comienzo a su gran aventura.