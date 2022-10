Un exitoso chef comparte el menú con el que puedes perder peso: de lunes a domingo

Casi todo el mundo ha probado una gran cantidad de dietas para perder perso. No obstante, estas resultan no ser efectivas para algunas personas, terminan a aburriendo o se acaban dejando por poca variedad o elaboración. Aunque otro factor a tener en cuenta es la falta de tiempo, dado que hay horarios de trabajo que te obligan a alimentarte fuera de casa o a comer cualquier cosa y en muy poco tiempo.

Es por esto por lo que Javier Romero, un conocido chef, ha querido recomendar un menú para ayudar a quienes quieran perder peso. El chef tenía un catering, pero la crisis de 2008 acabó con él y con sus 52 años le costó mucho encontrar otro trabajo.

Es por esto por lo que vio como una opción comenzar a crear contenido culinario a internet bajo el nombre de 'Cocina Familia'. Gracias a ello, se hizo con un programa televisivo en La Rioja. "Me dediqué en cuerpo y alma, sin parar. El crecimiento era lento pero vi posibilidades. Hasta que empezamos a tener un millón de visitas", cuenta Romero, quien ya acumula 800.000 suscriptores en YouTube y en su web seis millones, para 'El Mundo'. De la misma manera, su programa culinario ya tiene presencia en 52 televisiones autonómicas en toda España. "Es el segundo de cocina más visto. Mis recetas las ven unas 400.000 personas al día", informa al respecto.

Además, entre todas las recetas que enseña, suelen ser los menús para adelgazar los que más triunfan entre sus seguidores: "Miles. Hasta he pensado en poner una bicicleta estática en la cocina porque no salgo de ella". "Los elaboro por semanas completas y nunca me he inventado nada. Todo viene de mis propias dietas, de recomendaciones muy personales de endocrinos y nutricionistas", asegura, dejando claro que consulta a otros profesionales.

Respecto a esto, recalca que sus menús para perder peso se centran más en un cambio de hábitos que en restricciones: "La teoría es fácil. Sabemos lo que funciona. Comer menos cantidad por ración, evitar grasas e hidratos de carbono al principio para bajar de peso y hacer ejercicio". Entre tanto, este es uno de los menús que el cocinero recomienda, en el que indica qué comer cada uno de los días de la semana, de lunes a domingo.

LUNES

Desayuno (al levantarse): 200 gr de leche con o sin café, 2 rebanadas de pan tostado y 40 gr de mermelada sin azúcar o 1 kiwi.

Almuerzo (a media mañana): 200 gr de fruta del grupo 3.

Comida (al mediodía): 60 gr de arroz con 100 gr de mejillones ya limpios. Ensalada con 200 gr de verduras del grupo 1 y 20 gr de pan.

Merienda (tentempié a media tarde): 1 yogur natural desnatado y edulcorado.

Cena (la comida de la noche): 150 gr de pechuga (pollo o pavo), 200 gr de verdura del grupo 1 cocida o en ensalada, 20 gr de pan y 100 gr de fruta del grupo 3.

MARTES

Desayuno (al levantarse): 200 gr de leche con o sin café, 2 rebanadas de pan tostado y 40 gr de mermelada sin azúcar o 1 kiwi.

Almuerzo (a media mañana): 20 gr de pan y 50 gr de jamón de york.

Comida (al mediodía): 200 gr de verduras del grupo 1 con 100 gr de patata cocida, 1 filete de ternera de 150 gr, 200 gr de fruta del grupo 3 y 20 gr de pan.

Merienda (tentempié a media tarde) 1 yogur natural desnatado y edulcorado.

Cena (la comida de la noche): 200 gr de pescado del grupo 7 asado o a la plancha, 200 gr de verdura del grupo 1 cocida o en ensalada y 20 gr de pan.

MIÉRCOLES

Desayuno (al levantarse): 200 gr de leche con o sin café, 2 rebanadas de pan tostado y 40 gr de mermelada sin azúcar o 1 kiwi.

Almuerzo (a media mañana): 20 gr de pan y 5o gr de atún natural en conserva.

Comida (al mediodía): 80 gr de legumbre con 100 gr de verduras del grupo 1, tortilla francesa de 1 huevo, 200 gr de fruta del grupo 3 y 20 gr de pan.

Merienda (tentempié a media tarde) 1 yogur natural desnatado y edulcorado.

Cena(la comida de la noche): Ensalada completa con 200 gr de verdura del grupo 1 con 100 gr de verdura del grupo 2, 1 huevo cocido, 100 gr de atún natural en conserva y 20 gr de pan.

JUEVES

Desayuno (al levantarse): 200 gr de leche con o sin café, 2 rebanadas de pan tostado y 40 gr de mermelada sin azúcar o 1 kiwi.

Almuerzo (a media mañana): 20 gr de pan y 5o gr de jamón serrano sin tocino.

Comida (al mediodía): 200 gr de verduras del grupo 1 con 100 gr de patata cocida, 150 gr de pechuga a la plancha (pechuga de pollo o pavo) 200 gr de fruta del grupo 3 y 20 gr de pan.

Merienda (tentempié a media tarde) 1 yogur natural desnatado y edulcorado.

Cena (la comida de la noche): 200 gr de pimientos rojos asados revueltos con 1 huevo, 200 gr de fruta del grupo 3 y 20 gr de pan.

VIERNES

Desayuno (al levantarse): 200 gr de leche con o sin café, 2 rebanadas de pan tostado y 40 gr de mermelada sin azúcar o 1 kiwi.

Almuerzo (a media mañana): 200 gr de fruta del grupo 3.

Comida (al mediodía): 80 gr de pasta con 100 gr de gambas peladas (camarones en América), ensalada con 200 gr de verduras del grupo 1, 200 gr de fruta del grupo 3 y 20 gr de pan.

Merienda (tentempié a media tarde) 1 yogur natural desnatado y edulcorado.

Cena (la comida de la noche): Ensalada con 200 gr de verdura del grupo 1, 200 gr de pescado del grupo 7 asado o a la plancha, 100 gr de fruta del grupo 4 y 20 gr de pan.

SÁBADO

Desayuno (al levantarse): 200 gr de leche con o sin café, 2 rebanadas de pan tostado y 40 gr de mermelada sin azúcar o 1 kiwi.

Almuerzo (a media mañana): 20 gr de pan y 5o gr de fiambre de pavo.

Comida (al mediodía): 200 gr de verduras del grupo 1 con 100 gr de patata cocida, 200 gr de pollo asado y sin piel, 200 gr de fruta del grupo 3 y 20 gr de pan.

Merienda (tentempié a media tarde) 1 yogur natural desnatado y edulcorado.

Cena (la comida de la noche): Crema de champiñones con calabacín, 200 gr de pescado del grupo 7 asado o a la plancha, 200 gr de fruta del grupo 3 y 20 gr de pan.

DOMINGO

Desayuno (al levantarse): 200 gr de leche con o sin café, 2 rebanadas de pan tostado y 40 gr de mermelada sin azúcar o 1 kiwi.

Almuerzo (a media mañana): 20 gr de fruta del grupo 3.

Comida (al mediodía): 80 gr de legumbre con 100 gr de verduras del grupo 1, 200 gr de champiñón al ajillo, 200 gr de fruta del grupo 3 y 20 gr de pan.

Merienda (tentempié a media tarde) 1 yogur natural desnatado y edulcorado.

Cena (la comida de la noche): 200 gr de pimientos rojos asados con 1 filete de ternera de 150 gr, 200 gr de fruta del grupo 3 y 20 gr de pan.





Grupos de alimentos

Para hacer el menú todavía más completo y variado, el cocinero divide los alimentos den grupos:

GRUPO 1: Acelgas, apio, berenjena, berros, brócoli, calabaza, calabacín, cebolla, col o repollo, coles de bruselas, coliflor, champiñones, endibias, escarola, espárragos frescos o en conserva, espinacas, judias verdes, lechuga, pimientos asados.

GRUPO 2: Guisantes, habitas tiernas, patata cocida, ajos, maíz, alcachofas.

GRUPO 3: Cerezas, ciruelas, chirimollas, frambuesas, granadas, higos, kiwis, mandarinas, mango, manzana, melón, moras, naranja, papaya, pera, piña, sandía, albaricoque, fresas.

GRUPO 4: Pasta fresca o seca, alubias secas, garbanzos, guisantes secos, habas secas, lentejas, arroz, cereales.

GRUPO 5: Pan blanco, pan integral, pan de molde.

GRUPO 6: Almejas, bacalao fresco, calamares, bígaros, gambas, langostinos, langosta, mejillones, merluza, lenguado, pulpo, trucha, mero, cigalas, dorada, lubina, percebes, sepia.

GRUPO 7: Anchoas, anguila, arenque ahumado, atún fresco, bacalao desalado, salmón fresco o ahumado, sardinas, boquerones, caballa, centollo, nécoras.

GRUPO 8: Costilla de cerdo, chuleta de cerdo, lomo de cerdo, costillas de cordero, pierna de cordero, gallina, chuleta de ternera, lengua de ternera.

GRUPO 9: Hígado de cerdo, conejo, asadura de cordero, muslos o pechugas de pavo, muslos o pechuga de pollo, solomillo de ternera, bistec de ternera, hígado de ternera, sesos de ternera.