Estupefacción en redes por la reseña de una mujer por algo que pasó hace 25 años: "Eso sí es rencor"

Hay días marcados en el calendario que queremos que salgan a la perfección. Hablamos de fechas especiales como cumpleaños, bautizos, comuniones y, en este caso, bodas. Generalmente, ya no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, se trata de un día especial que nos gusta celebrar por todo lo alto rodeado de nuestros familiares y amigos. Todo se prepara al milímetro y al detalle para que, al final del día, podamos respirar hondo y recordemos para siempre ese día.

Y, por su puesto, esto también incluye el banquete. Muchas veces, es una elección complicada y hay a quienes les cuesta mucho elegir el adecuado que encaje perfectamente con la boda de nuestros sueños. Y esto es lo que le ocurrió a esta mujer hace 25 (o 26) años.





Sí, tal y como lo estás leyendo. Se trata de una reseña publicada recientemente sobre un suceso que ocurrió hace tanto tiempo. Un hecho que, sin duda, ha tenido mucha repercusión en redes y muchos usuarios mostraban su sorpresa al descubrir que se podía guardar ese "rencor" durante tanto tiempo.

Estupefacción en redes por la reseña de una mujer por algo que pasó hace 25 años

Con una valoración de una sola estrella y gracias al dueño de la cuenta de X @SoyCamarero, esta mujer compartía su experiencia "25 o 26 años" atrás, cuando las redes sociales, aseguraba "no existían". No obstante, "todavía me queda el mal sabor de boca", escribe.

"Estábamos pidiendo presupuestos mi novio y yo (mi marido hoy en día) para celebrar nuestro banquete de boda y cuando conseguimos encontrar el sitio (claro, no había ni navegadores, ni nada de eso), nos recibe un "señor" (que parecía que le habíamos despertado de la siesta)", relataba esta mujer. El hombre, continuó contando, no les abrió la puerta, sino que les atendió a través de la verja: "Nos indicó que si no íbamos con la recomendación de algún cliente, no nos atendían".





"Nos quedamos patidifusos en ese momento", confesó.

Seguidamente, continuó con su queja: "Perdieron no solamente una celebración de 350 comensales, sino la celebración de los bautizos de mis hijos, las Comuniones y muchos otros eventos importantes de la familia que celebramos en la estupenda Alacena del Frare que nos acompañaron hasta que cerraron (iiiique pena!!!!)".

Finalmente, la mujer escribe y concluye: "Espero que hayan mejorado el trato al personal, porque la verdad, a nosotros nos dejó mucho que desear".





"Me llama poderosamente la atención"

El tuit, publicado hace solo unas horas, tiene ya 800 'me gusta', más de 70 'retuits' y decenas de comentarios. Los usuarios, como ya venimos contando, no podían ocultar su sorpresa por una reseña sobre algo que tuvo lugar hace tanto tiempo.

"¿25 años de acumulación de bilis no es mortal?", se pregunta un usuario.

"Me llama poderosamente la atención que recuerde el trato recibido hace tiempo y no tenga claro si se casó hace 25 o 26 años", escribe otro.