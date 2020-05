Estupefacción por lo que Rosalía enseña en su portada para la revista "People"

Rosalía se ha mostrado este jueves muy feliz por protagonizar la portada de la revista "People" en su versión en español. La publicación asegura que la artista "catalana" (no española) ha dominado "el mundo con una voz y un ritmos únicos" y asegura que este 2020 es su año.

Ya ha salido la revista @peopleenespanol muchas gracias por hacerme portada es un honor ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UkoBb5xLQp — R O S A L Í A (@rosalia) May 6, 2020

Lo cierto es que Rosalía sigue triunfando tras un 2019 pletórico para ella. Arrancó el año en los Premios Goya cantando una versión de la canción "Me quedo contigo" de Los Chunguitos, que se volvió viral y por la que recibió un multitud de halagos. El 28 de marzo publicó "Con altura", junto a J Balvin y en colaboración con El Guincho. La canción se convirtió en un éxito mundial y le ayudó a ganar en las categorías de mejor vídeo latino y mejor coreografía en los MTV Video Music Awards. "Aute Cuture", "Millionària" y "Yo X ti, Tu X mí" también alcanzaron el número 1 en las listas.

Al igual que buena parte de la población mundial, Rosalía lleva casi dos meses confinada en su casa esperando a que remita la pandemia por el coronavirus. Durante este tiempo, la artista catalana ha ido comentando a través de sus redes sociales cómo lo está llevando. "¿Es normal que tenga hambre todo el rato?", se preguntaba sólo hace unos días recibiendo un alud de comentarios de seguidores que 'sufrían' la misma situación. El 24 de marzo, incluso, sacó por sopresa una canción: "Dolerme", su manera de aliviar esta cuarentena por coronavirus. "Muchos estamos en cuarentena y otros están asumiendo riesgos para ayudar fuera de casa. Yo estoy en cuarentena y he perdido un poco la noción del tiempo, he decidido no pensar demasiado y volcar toda mi energía y mi corazón en hacer algo para los demás, a mi manera. Sé que lo que hago como artista podría parecer prescindible, y para algunos lo será, pero para mi ser capaz de hacer música es salud mental. Esta canción se llama "Dolerme" y espero que os haga sentir un poco mejor, como me lo hizo sentir a mi cuando la compuse. Por favor, cuidaros y cuidad a quien os rodea", dijo en una publicación junto al lanzamiento de la canción. Una canción que muchos de sus fans agradecieron con muy buenas palabras.

La portada de "People" es un nuevo paso en el éxito de Rosalía, aunque la imagen ha levantado de nuevo un alud de comentarios. Muchos felicitan a la artista por lograr este hito, pero otros se han fijado en un detalle muy concreto de la portada. Y es que Rosalía aparece en la imagen con un color de piel notablemente oscuro. Muchos la han acusado en redes de hacer un "blackfishing", una tendencia de modelos e influencers por colorear su piel para parecer negras a través de maquillaje o photoshop.

