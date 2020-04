Críticas a Rosalía por tomar una decisión 'irresponsable' durante el confinamiento: "Malamente"

Al igual que el resto de los españoles, Rosalía lleva más de cinco semanas confinada en su casa esperando a que remita la pandemia por el coronavirus. Durante este tiempo, la artista catalana ha ido comentando a través de sus redes sociales cómo lo está llevando. "¿Es normal que tenga hambre todo el rato?", se preguntaba sólo hace unos días recibiendo un alud de comentarios de seguidores que 'sufrían' la misma situación. El 24 de marzo, incluso, sacó por sopresa una canción: "Dolerme", su manera de aliviar esta cuarentena por coronavirus. "Muchos estamos en cuarentena y otros están asumiendo riesgos para ayudar fuera de casa. Yo estoy en cuarentena y he perdido un poco la noción del tiempo, he decidido no pensar demasiado y volcar toda mi energía y mi corazón en hacer algo para los demás, a mi manera. Sé que lo que hago como artista podría parecer prescindible, y para algunos lo será, pero para mi ser capaz de hacer música es salud mental. Esta canción se llama "Dolerme" y espero que os haga sentir un poco mejor, como me lo hizo sentir a mi cuando la compuse. Por favor, cuidaros y cuidad a quien os rodea", dijo en una publicación junto al lanzamiento de la canción. Una canción que muchos de sus fans agradecieron.

Sin embargo, uno de sus últimos comentarios no ha generado las mismas simpatías. La reciente ganadora de un Grammy al mejor álbum latino de rock aseguró este miércoles que había salido de casa para hacer algo que muchos han considero imprudente e incluso irresponsable. "¿Qué hacéis? Yo voy al super a por cuatro cosas", señalaba en Twitter junto a una foto suya con una mascarilla en el mentón.

Q hacéis? Yo voy al super a x cuatro cosas ������ pic.twitter.com/QpXl9yQQyD — R O S A L Í A (@rosalia) April 22, 2020

Algunos usuarios han afeado a la artista que haya abandonado su casa para ir al supermercado a comprar "cuatro cosas" cuando la recomendación es ir para hacer una compra grande. De esta manera, se evitan aglomeraciones innecesarias en los supermercados y salidas de la vivienda sin justificación. "No puedes ir solo a por cuatro cosas", "Pues muy mal. Hay que ir al súper una vez a la semana y comprar TODO lo que necesites. Para ir a comprar cuatro m... mejor te quedas en tu casa, guapa", "Malamente, no hay necesidad de ir a por cuatro cosas no más", "Rosi, hay que comprar más cosas de golpe para evitar tantos viajes o te denuncian" o "Mejor compra más de cuatro, así no tienes que salir de nuevo", son algunos de los mensajes que le han dejado y que la artista catalana ha tenido que leer de sus seguidores.

Pues muy mal. Hay que ir al súper una vez a la semana y comprar TODO lo que necesites. Para ir a comprar 4 mierdas mejor te quedas en tu casa guapa. — ketsbaie (@ketsbaie) April 22, 2020

Malamente, no hay necesidad de ir por 4 cosas nomas — Y a s �� (@DimeYas) April 22, 2020

Rosi hay que comprar más cosas de golpe para evitar tantos viajes o te denuncian �� — jose. ���� (@joseArevaIo) April 22, 2020

Mejor compra más de 4 así no tenes q salir de nuevo �� — dai �� (@vibraRara) April 22, 2020

ROSALÍA, IMITADA EN BULGARIA

Pese a encontrarse en aislamiento, el 'efecto Rosalía' no se detiene y la artista española sigue obteniendo cada vez mayor repercusión internacional. Prueba de ello es la versión del "Tu Cara Me Suena" de Bulgaria, donde una de las participantes imitó a Rosalía. Eso sí, el programa también ha sufrido las consecuencias de la pandemia: los bailarines iban con mascarilla y el público seguía el show desde casa.

VÍDEO - Imitación de @rosalia en 'Tu Cara Me Suena' Bulgaria con la actuación de los MTV EMA 2019. pic.twitter.com/L6q3R2c19n — Rosalía Noticias (@RosaliaNoticias) April 19, 2020

