Estos son los trucos para limpiarte los oídos correctamente: no uses bastoncillos

Los oídos es una parte muy importante que cuidar, ya que el cerumen puede provocar algunos problemas como tapones u otitis. No obstante, mucha gente lo deja a un lado. Al igual que muchos otros no saben como limpiarlos correctamente para no empeorar la situación.

Los bastoncillos son los instrumentos más habituales que la gente usa en su casa para limpiarse lo oídos. Muchos lo utilizan como un imprescindible para su higiene y mantener limpio el canal auditivo. No obstante, no es el método más recomendable, dado que muy poca gente sabe emplearlos correctamente.

Es por esto por lo que limpiarse los oídos con bastoncillos con el objetivo de eliminar el cerumen no siempre es lo mejor, dado que en muchas ocasiones lo que se hace es empujar el cerumen hacia el fondo provocando así el tapón. De la misma manera, este instrumento también es perjudicial para el medio ambiente, dado que la parte de plástico tarda siglos en degradarse.









Por ello, muchos expertos recomiendan otros trucos para garantizar un buena higiene evitando los bastoncillos.

No limpiarse los oídos

A veces es incluso mejor no utilizar nada para lavar en canal auditivo. Esto se debe que, en condiciones normales, lo oídos se limpian solos. Los movimientos de la mandíbula van empujando el cerumen hacia fuera del conducto. De tal manera que, cuando ya se encuentra en la entrada del oído, es más fácil de limpiar y basta con retirarlo con un pañuelo.

Usar líquidos

Si el modo natural no es suficiente o no te resulta efectivo, también existen líquidos concretos que sirven para esta limpieza. Todos ellos se aplican con la cabeza inclinada hacia el lado contrario. Una vez echado, se debe esperar unos minutos y, cuando se vuelve a inclinar, se deja caer el líquido con el cerumen sobre un pañuelo.

Irrigación

Si no se ha prevenido y se ha creado un tapón demasiado grande, debes acudir al médico. En este caso, el experto recomienda la irrigación. Esto consiste en que el médico te introduce un chorro de agua a presión a través del conducto mediante una jeringuilla. De esta manera, todo el cerumen sale explicado. A diferencia del resto, esto solo debe hacerse bajo supervisión profesional, dado que si no se hace bien puede dañar el tímpano.

Microsucción

Por otro lado, hay otro método para cuando el tapón que se ha creado ya es perjudicial. En este caso, también es imprescindible acudir a un especialista. El experto introduce un pequeño dispositivo en el oído y se emplea para retirar el cerumen. Esto siempre debe ser llevado a cabo por profesionales, pero es segura y efectiva.