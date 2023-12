Los motivos por los que podrías perder el paro o prestación por desempleo y cómo reactivarlo, según el SEPE

Ha sido uno de los principales temas de controversia dentro del Consejo de Ministros por la inminente reforma del sistema, pero eso no significa que la prestación por desempleo, paro o subsidios no sea una de las principales preocupaciones de centenares de miles de españoles cada día. Los datos de afiliación a la Seguridad Social de este mes de noviembre de 2023 reflejaban que, aunque el paro ha bajado en más de 24.500 personas, hay 11.583 afiliados menos de media que el mes anterior.









Entre las dudas que surgen a los que se benefician, tanto de las prestaciones contributivas como las que no es, no sólo cómo solicitarla, si no cómo recuperarla si se las han retirado, para no perderla. Además, en lo que ha perder la prestación se refiere, ¿sabías que hay un tipo de oferta laborar que, si la rechazas, puedes verte sin subsidio por desempleo?





Los motivos de perder el parto



Lo primero que hay que explicar es que la prestación por desempleo, comúnmente conocida como paro, se refiere a la ayuda que percibe una persona sin trabajo del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) en función según el tiempo cotizado, siempre que este excedan los 360 días cotizados a la Seguridad Social. Si este no fuera el caso, el demandante de empleo podría percibir lo que se conoce como un subsidio por desempleo o prestación no contributiva.









Así, hay diferentes motivos por los que el SEPE puede retirar estas ayudas, según explica el propio Ministerio de Trabajo en su web. La primera de ellas es que el beneficiario esté en situación de maternidad o de paternidad, esté cumpliendo condena en prisión, realices un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Incluso cuando una persona traslada su residencia al extranjero pierde el derecho a esta prestación.





SEPE: Cómo reactivar la prestación por desempleo



Pero, ¿cómo podemos reactivarlo? Existe un riesgo de perderlo de manera indefinida, por lo que el SEPE explica las formas de reanudar la prestación. Si el motivo de la suspensión ha sido una infracción, se reanudará por oficio desde el propio Servicio de Empleo. Eso sí, como requisito esencial no debemos haber agotado la prestación o el subsidio.

Entrada de la oficina de empleo de Méndez �lvaro, a 4 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 24.573 personas en noviembre en relación al mes anterior (-0,9%) gracias al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo. Con el retroceso del paro en noviembre, el primero tras tres meses consecutivos de incrementos, el número total de parados se situó en 2.734.831 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.









Mientras, en el caso de que no sea una infracción, se deberá hacer mediante la presentación de una solicitud siempre y cuando se haya producido el fin de la suspensión (o del motivo) y no hayan transcurrido 15 días hábiles. También es esencial estar en situación de solicitud de empleo en el registro del SEPE. Precisamente cuando estamos registrados en esta lista recibimos diferentes ofertas de empleo por parte del Servicio de Empleo. Y algunas, si las rechazamos, corremos el riesgo también de perder la prestación.





Las ofertas de empleo que no deberías rechazar



Hay cuatro requisitos que debe tener en cuenta el SEPE a la hora de designar una oferta “adecuada” de empleo para una persona que ha solicitado el subsidio de desempleo. El primero de ellos es que se trata de un sector profesional que encaje con la demanda del demandante de empleo. Además, debe tratarse de una profesión que el empleado debe haber practicado de manera continuada en su vida laboral.

Un cartel en la oficina de empleo de Méndez Álvaro, a 4 de diciembre de 2023 / EP









El tercero de esos requisitos es que sea una oferta adecuada a las aptitudes físicas y formativas del solicitante. También podría tratarse de la última profesión llevada a cabo por el trabajador, siempre y cuando haya tenido un contrato de, mínimo, tres meses. Pero esas son las razones formativas y laborales. Hay otros factores económicos.