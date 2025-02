Una estadounidense que vive en Madrid saca a la luz la costumbre típica española que no puede faltar en su día

Mudarse a un país nuevo siempre es una experiencia llena de retos, y para esta joven estadounidense que decidió establecerse en España, no fue la excepción. Al llegar, se encontró con una cultura que, aunque fascinante, le resultó abrumadora. Los horarios de las comidas, las largas sobremesas y el ritmo pausado de la vida contrastan con la vida que llevaba en Estados Unidos.

Las diferencias en las interacciones sociales también la descolocaron al principio, y es que seguramente no estaba acostumbrada a los saludos con dos besos ni a las conversaciones tan efusivas en cualquier rincón.

Con el paso de los meses, Betty, que es como se llama en redes sociales, ha ido adaptándose a nuestra cultura. Tanto es así que ha interiorizado algunos hábitos muy comunes en España que nunca esperaba poner en práctica en su día a día.

La joven ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok en el que muestra esas costumbres que hacen que "se esté volviendo más española cada día".

Las costumbres españolas que ha adquirido esta joven

El primero de ellos es guardar el aceite usado para darle una segunda vida, una práctica muy común en las cocinas de nuestro país a la que Betty ya se ha acostumbrado.

Al levantarse, la joven ha tomado la costumbre de meter el pijama debajo de la almohada, un gesto que tampoco hacía antes de mudarse a nuestro país. Además, usa los radiadores para calentar la ropa antes de ponérsela o ayudar a que se seque antes.

Para desayunar, su primera opción es tomarse un café, pero al ver el bote de Cola Cao en la despensa no puede evitar decantarse por el segundo, ya que la bebida no suele estar presente en las casas americanas.

Por último, muestra cómo va a hacer la compra y es que no puede ir al supermercado sin coger antes su carrito de la compra. Uno que tenga ruedas y una tapa que cierre con velcro, como buen carrito español.

La conclusión de un estadounidense tras ir a urgencias en españa

Al igual que Betty, son muchos los estadounidenses que viven en nuestro país y comparten lo que más les sorprende de nuestro país en redes sociales.

"Acabo de salir de mi primera visita con médicos de un sistema de Seguridad Social y qué increíble es", apunta al principio del vídeo publicado en su perfil de TikTok @cataloniawithnick. Explica que lleva dos años en España y hace un mes "tenía una fiebre de 40 grados. Horrible. Escalofríos y no quería ir al médico, porque claro, en los Estados Unidos si te vas al médico o peor, urgencias, cuesta un dineral. Bueno, no quería ir", explica este hombre.

Freepik Imagen de archivo de un paciente en la consulta de su médico.

No fue hasta que se puso peor cuando al final le acabaron llevando y le diagnosticaron neumonía.

"Me trataron y hoy tenía la cita de control. Y qué fácil todo, y sí, ya sé que se pagan muchos más impuestos y hay que pagar más hasta que te atiendan, pero los médicos hacen un supertrabajo, son súper, súper majos, y es que ya no tengo que tener miedo por si me pongo enfermo, por si me arruino que, bueno, aunque sea autónomo y no pueda ponerme enfermo, ¿sabes?", concluye entre risas.

De hecho, él mismo en la descripción habla de la sanidad española y asegura que es "increíble". Agrega también: "Los Estados Unidos podría aprender mucho de España".

Muchos usuarios, en cualquier caso, escribieron todo tipo de mensajes a modo de respuesta. "Tiene que ser alguien de fuera quien lo reconozca, mientras que los de aquí no valoramos lo que tenemos", asegura un usuario.

Otros aprovecharon para preguntarle cuánto le habría costado ese mismo tratamiento en Estados Unidos: "Con seguro, en total la urgencia y la visita de control y analíticas... ¿400? ¿500?". Eso sí, con seguro.