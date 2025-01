Un estadounidense hace un ranking de comidas españolas y la lía al dar su opinión de las croquetas: "No eres de fiar"

La gastronomía española es conocida mundialmente por su diversidad y riqueza de sabores, ofreciendo una experiencia culinaria que combina tradición e innovación. Desde platos icónicos como la paella hasta pequeños bocados como las tapas, el recetario español es un reflejo de la cultura y la pasión por la buena mesa que caracteriza al país.

Entre los grandes protagonistas de la cocina española, las croquetas ocupan un lugar especial en los gustos de muchos españoles. Es probable que sea tu caso. Este sencillo pero delicioso plato se ha ganado el corazón de los locales y visitantes por igual. Con un exterior crujiente y un interior cremoso que puede contener desde jamón hasta bacalao, las croquetas son mucho más que un simple aperitivo; son un icono de la cocina casera y un favorito en los bares de tapas.

LAS CROQUETAS, EL PUNTO CONTROVERTIDO DEL RANKING DE NICK

Sin embargo, la opinión sobre este clásico español ha desatado una ola de reacciones en redes sociales a Nick, creador de contenido estadounidense que, bajo su cuenta @CataloniaWithNick, ha hecho su ranking de sus platos españoles favoritos. Una tarea que no es sencilla, debido a la cantidad de platos míticos de nuestra gastronomía. La lista incluye desde los más queridos hasta los que menos le han impresionado, pero su comentario sobre las croquetas ha sido el que más controversia ha generado. No sabía la que se le venía.

Nick comienza su ranking destacando lo que más le gusta de la cocina española: “Me encanta la paella, especialmente la de Senyoret, porque no me gusta pelar los mariscos”. También menciona el jamón ibérico como una de sus debilidades, describiéndolo como “lo mejor que hay, con picos, picando con amigos”. En cambio, cuando llega el turno de las croquetas, su entusiasmo decae notablemente.

“Están buenas, pero no me llaman mucho tampoco”, dice Nick mientras evalúa el plato.... y lo sitúa en el noveno lugar. Esta frase ha provocado una avalancha de comentarios en TikTok, donde usuarios españoles no han tardado en defender el honor de las croquetas. “Si las croquetas no te llaman, no eres de fiar”, comentó un usuario, mientras que otro escribió: “No has probado las croquetas de mi madre, claramente”.

La lista completa es la siguiente:

Jamón ibérico (lo mejor que hay) Paella (de Senyoret) Churros con chocolate (después de una fiesta, cuando hace frío y en invierno) Patatas bravas (muy picantes, a poder ser) Salmorejo (le encanta, lo prefiere al gazpacho) Pulpo a la gallega (prefiere pulpo a la brasa, pero le encanta) Tortilla de patatas (prefiere con cebolla, menos mal) Tortilla de camarones (No sabía lo que era) Croquetas (Están buenas, pero no le llaman mucho) Rabo de toro

Ese noveno lugar de las croquetas ha hecho que Nick responda a los comentarios, sin faltar nunca el sentido del humor. "La cosa con las croquetas es que cuando están buenas están buenisimas, pero con demasiada frecuencia están regulinchis", explica.

Esa explicación ha convencido a unos y a otros no tanto, y más teniendo en cuenta que, probablemente, al ser estadounidense no habrá tenido la oportunidad de probar croquetas tan caseras, como es normal. Y es que es probablemente el plato que más cambiará según lo pruebes de forma familiar o en un restaurante.

La opinión de Nick, vista por miles de personas, ha abierto un debate curioso sobre qué platos representan mejor a la cocina española y cuáles deberían encabezar cualquier lista de favoritos.