Esta es la razón por la que los mosquitos siempre te van a picar: "Rompen todas nuestras reglas"

Con la llegada del verano, más allá de las altas temperaturas, llegan otros indeseables: los mosquitos. A pesar de los mil métodos que apliquemos en nuestras casas, ya sean mosquiteras, velas de citronella o los antimosquitos eléctricos, hay alguno que otro que puede llegar a picarnos.

Un grupo de científicos ha dado con otra curiosidad de estos insectos: los mosquitos poseen un dispositivo de seguridad en su olfato capaz de oler a los humanos. El estudio publicado por la revista 'Cell', detalla que los mosquitos hembras cuando buscan picar a un ser humano perciben nuestros olores corporales que estimulan sus receptores de la antena.

Los expertos, a pesar de eliminar estos receptores y su genoma, observaron que una familia de receptores sensibles a los olores, encuentran la manera de picarnos.

Margo Herre, una de las autoras principales del estudio y científica de la Universidad Rockefeller (Estados Unidos), afirmó que “los mosquitos rompen todas nuestras reglas favoritas sobre como huelen nuestros animales”.

En el caso de los humanos y en la mayoría de animales, poseemos una neurona olfativa que es la responsable de captar un olor determinado. Sin embargo, en el caso de los mosquitos es diferente. “Hay que esforzarse más para acabar con los mosquitos porque deshacerse de un solo receptor no tiene ningún efecto” advirtió Leslie Vosshall, Instituto Médico Howard Hughes y también autora del trabajo y profesora de la Universidad Rockefeller.

“Cualquier intento futuro de controlar los mosquitos mediante repelentes o cualquier otra cosa tiene que tener en cuenta lo inquebrantable que es su atracción hacia nosotros” aseguró.

Como explicó Meg Younger, profesora de la Universidad de Boston, este estudio comenzó cuando indagaron en la manera en la que se codificaba el olor humano en el cerebro del mosquito,

La explicación de todo esto se debe a que este grupo de científicos descubrió que las neuronas estimuladas por el olor humano (llamadas 1-octen-3-ol), se encuentran también estimuladas por las aminas, algo que no se cumple en el resto de animales. Esto marca la diferencia en que estos insectos puedan detectar el olor humano, incluso perdiendo sus receptores, siendo este un mecanismo de seguridad.

Acribillados vecinos de Castellón por una plaga de mosquitos

En 'Herrera en COPE’, contaron vecinos de Castellón su situación excepcional con los mosquitos. Daniel Benjamin, presidente de la asociación de vecinos de la Marjalería relató que “quien no tiene aire acondicionado dentro de su casa, no puede abrir ni la ventana ni la puerta. Los mosquitos van a la luz y más de cuando llegan las ocho de la tarde donde ven y el mosquito se mete. El que no tiene aire acondicionado, pues no tiene solución”.

Todos estos mosquitos vinieron como consecuencia de la DANA, que azotó el levante hace unos días. El temporal dio como resultado larvas y han hecho que se convirtieran en mosquitos. No pueden estar en las terrazas y si quieren salir tiene que estar provistos de insecticidas.

La situación de la plaga es de tal magnitud que hasta hay vecinos que han utilizado métodos caseros. Otros, como es el caso de Jorge, se han gastado hasta 200 euros a la semana. “Somos cuatro en casa, cada uno de nosotros tiene su bote de repelente, el bote de repelente te puede durar cuatro días cada uno más lo que vale del medicamento para sulfatar. Es demasiado dinero”.

Para indagar más en este asunto, en ‘Herrera en COPE’, hablamos con el biólogo Álex Richter Boix. Escucha su entrevista al completo en el siguiente audio.

