Esta es la pregunta del carnet de conducir que más fallan los que se presentan al examen: ¿sabes la respuesta?

Este año los españoles que se han presentado al examen de conducir de la Dirección General de Tráfico (DGT) han suspendido un 50% más de las preguntas, en comparación con el año anterior. Son los datos que arroja un informe de Pons Seguridad Vial, una editorial especializada en la formación vial en nuestro país. Los principales temas en los que se equivocan los españoles son los relativos a adelantamientos, el famoso carril VAO, los polémicos patinetes eléctricos o, como también se les conoce, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre otros.

La medición se ha realizado con los exámenes teóricos del primer semestre de este año 2023 y a través de 650.000 respuestas diferentes. Y es que miles de españoles se preparan cada año para examinarse del carnet B de Tráfico y, con ello, repiten y repiten una y otra vez los diferentes modelos de exámenes, del que no pueden tener más de tres fallos.









A las complicaciones habituales hay que sumar desde 2022 los cambios de la nueva Ley de Tráfico (de la mano de la nueva Ley de Educación Vial), que incluye variaciones con los patinetes y endurecimiento de algunas normas como, por ejemplo, el uso del teléfono móvil al volante. Por eso, se ha actualizado la lista de las 10 preguntas que los aspirantes más fallan a la hora de examinarse, algunas de ellas prácticamente nuevas. Muchos conductores ya llevan años con su carnet tipo B, y puede que tú seas uno de ellos. ¿Sabrías acertar las preguntas que muchos estudiantes no pueden?





La pregunta del carnet de conducir que más se falla



La primera de las preguntas que más fallan los que se presentan al examen es: 'Cuando llueve o poco después de haber llovido, ¿qué debe hacer antes del cruce o adelantamiento, especialmente si se trata de vehículos voluminosos o pesados?' Así, hasta tres respuestas posibles. A. Disminuir la velocidad, accionando el freno de estacionamiento. B. Poner en funcionamiento el limpiaparabrisas a la velocidad más rápida. C. Advertirlo mediante destellos o señales acústicas. ¿Sabes cuál es la correcta? Pues es la B, en tanto el vehículo salpicará agua a nuestro parabrisas, por tanto es aconsejable activar el limpiaparabrisas.









DGT: el resto de preguntas con más errores



La segunda es que, si en una curva sin visibilidad, ¿está permitido adelantar? A. No, en ningún caso. B. Sí, pero sólo a vehículos de dos ruedas C. Sí, sin invadir el sentido contrario. Aquí la correcta es la C, ya que está prohibido adelantar en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida.

La tercera. Si un turismo lleva el distintivo ambiental '0' emisiones, ¿está autorizado a circular por el carril habilitado para vehículos de alta ocupación (VAO)? Las opciones de respuesta son: A. Sí, aunque vaya solo el conductor. B. No, salvo que por los paneles de mensaje variable se autorice su acceso. C. Sí, siempre que esté ocupado por al menos dos personas, incluido el conductor. La correcta es la A, en tanto que, en este tipo de carriles, está permitido el paso de turismos clasificados como ECO, C o B cuando esté indicado en los paneles de mensaje variable colocados a la entrada del carril. Estos vehículos deberán ir identificados con el adhesivo ambiental correspondiente.

Examen de conducir telemático en Calatayud /EP









En caso de avería en autopistas o autovías, ¿cómo debe colocar los triángulos de preseñalización de peligro? A. Dos triángulos, a 100 metros de distancia. B. Dos triángulos, uno por delante y otro por detrás del vehículo, a 50 metros. C. No estoy obligado a colocarlos. ¿Sabrías la respuesta? Es la C, ya que, si por accidente o avería genero un obstáculo en la vía debo retirarlo lo antes posible, para ello señalizo el vehículo o la carga que ha quedado en la calzada o en el arcén enciendo las luces de emergencia, si es de noche o con poca visibilidad dejo encendidas las luces de posición.

La sexta es: ¿qué prohíbe la señal de flecha a la izquierda tachada? A. girar a la derecha, únicamente. B. girar a la izquierda, únicamente. C. girar a la izquierda y cambiar el sentido de la marcha. La correcta es la última, ya que se trata de la señal R-303 que prohíbe girar a la izquierda. Incluye, también la prohibición del cambio de sentido de la marcha.

¿Cuál es la sanción por utilizar, sujetando con la mano, el teléfono móvil mientras se encuentra en un semáforo en rojo? A. Pérdida de 6 puntos y 500 euros. B. Pérdida de 6 puntos y 200 euros. C. Pérdida de 3 puntos y 200 euros. La buena es la B, ya que se considera infracción grave y con conlleva la pérdida de 6 puntos y una multa de 200€.

¿Puede circular por vías interurbanas un vehículo de movilidad personal (patinetes eléctricos)? A. Sí, si lo hace por el arcén. B. No, debe circular solo por vías urbanas y travesías. C. No. La correcta es la C. Estos tienen prohibido circular por vías interurbanas y autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado, por túneles urbanos y por travesías.

¿Puede circular cualquier vehículo por una calzada con una señal con fondo azul que representa un coche. A. No, porque es una vía exclusiva para automóviles. B. Sí. C. Sí, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar. La respuesta correcta es la B, ya que la señallo que obliga a los conductores de automóviles, excepto motocicletas, es a circular por la calzada a cuya entrada esté situada.

La novena: ¿Se permite hacer uso de ráfagas con el alumbrado de largo alcance para advertir al vehículo que le precede la intención de adelantar?A. No. B. Sí, pero únicamente fuera de poblado. C. Sí, tanto en poblado como fuera de poblado. La buena es la última.

Y la última de las preguntas es: ¿Cómo se debe circular en una pendiente ascendente con nieve? A. Con una relación de marchas cortas. B. Con una relación de marchas lo más alta posible. C. Lentamente y reteniendo el vehículo.