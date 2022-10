Unos expertos señalan la dieta que deben seguir los trabajadores para paliar las guardias y mantenerse sanos

La alimentación es uno de los hábitos más importantes de nuestro día a día, ya que influye directamente a nuestro estado de salud. No obstante, como consecuencia de nuestra rutina y la falta de tiempo, lo descuidamos en muchas ocasiones. En algunas ocasiones, los trabajos tienen efectos muy negativos para la salud de una persona por los turnos que se establecen. Asimismo, en algunos puestos, como es el caso de los bomberos o los médicos, también cuentan con horarios de guardia, en los que tienen que estar disponibles las 24 horas.

En este tipo de trabajos es importante tener una buena salud, dado que ese tipo de turnos exigen mucho esfuerzo y aguante. En ese sentido, además de dormir las horas suficientes los días de libranza para descansar, la alimentación también tiene un papel muy importante en mantenerse bien a pesar del ritmo de vida que esto conlleva. Ante esto, los expertos recomiendan a estos trabajadores que sigan una dieta mediterránea con alto consumo de productos vegetales como frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pan, cereales, aceite de oliva y vinagre.

No obstante, no solo es importante tener en cuenta los alimentos que componen la dieta. También se deben seguir una serie de horarios a la hora de comer para que lo largos turnos de trabajo no nos afecten demasiado.









También se reduce la tensión arterial y el colesterol

Respecto a esto, según señala 'Cell Metabolism', "limitar la ingesta de alimentos a una ventana temporal de 10 horas diarias conseguía que bomberos con turnos de 24 horas vieran reducidos su presión sanguínea y sus niveles de colesterol; estos efectos eran aún más pronunciados en aquellos que ya padecían patologías previas".

Para llegar a esta conclusión, los investigadores contaron en el estudio con 150 voluntarios del departamento de bomberos de San Diego (California, Estados Unidos). Una vez reunidos, los dividieron en dos grupos. Uno tenía que tomar todas las calorías diarias entre las 9.00 horas y las 19.00 horas, sin saltarse ninguna comida. Mientras que el otro grupo podía comer a la hora que quisiera durante 14 horas del día. Por otro lado, había un subgrupo de bomberos que padecen ya algunos problemas de salud como hipertensión, colesterol alto o diabetes.

Una vez analizados los resultados, se determinó que quienes tienen horario para comer experimentaron una mejoría de la salud. Al igual que mejoraron en otros aspectos como la tensión arterial, la cantidad de colesterol en sangre o la glucosa en sangre.