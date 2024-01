Esta es la ciudad española a la que recomiendan viajar en Estados Unidos: no es ni Madrid ni Barcelona

Salimos de casa y ya la echamos de menos. Y no hablo necesariamente de nuestro hogar, sino de nuestro país. España es un país muy bonito y no nos damos cuenta muchas veces hasta que salimos de nuestras fronteras. Es por eso, que al final, somos muy amantes de los nuestro.

Aunque no lo creamos y haya muchos que no sepan apreciar la belleza de nuestro país, sí pueden hacerlo fuera. Y eso es lo que han hecho en Estados Unidos. Un año más, el prestigioso periódico estadounidense 'The New York Times' ha elaborado su lista de 52 destinos para viajar este 2024 y esta ciudad española se cuela en la lista y lo hace en el puesto número 20.

La ciudad española a la que recomiendan viajar este 2024 con el respaldo desde Nueva York

Estamos hablando de la ciudad de Valencia. Así, la capital valenciana se cuela en el número 20 del listado de los 52 destinos a los que viajar en 2024. Además, no solo vuelve a aparecer en la lista, sino que vuelve a recuperar su presencia cinco años después de que el mismo periódico la propusiera como "la mejor alternativa a Barcelona".

En esta ocasión, 'The New York Times' destaca, además de los tópicos de la paella y sus hermosas playas, su nombramiento como Capital Verde Europea 2024. De hecho, aseguran que cuenta con "un centro histórico con espacios más verdes y solo para peatones".

Así, la ciudad de Valencia se cuela en esta lista, en la que comparte espacio con otras grandes ciudades como París, Singapur, Viena o Brisbane.

El artículo completo puedes leerlo pinchado aquí.





Ciudades españolas en las últimas listas del periódico estadounidense

Si bien es lógico que esto suponga una auténtica alegría para los valencianos, la realidad es que desde Estados Unidos siempre tienen un ojo puesto en nuestro país y en su belleza.

En la clasificación del año 2023, Madrid y Tarragona fueron las ciudades representantes de nuestro país en esta lista. Tarragona ocupó el número 31 y la describieron como "una alternativa culturalmente rica" a Barcelona donde se podía disfrutar de sus "prósperas tradiciones catalanas". Madrid ocupó el puesto número 41 en la lista de 2023 y recomendaban visitarla por el homenaje al pintor Pablo Picasso, ya que el año pasado se cumplían 50 años de su muerte. "El arte de la ciudad no está solo dentro de sus museos, sino también fuera" y tildaban el núcleo de la capital como "una obra maestra urbana de arte, naturaleza y luz".





Un año atrás, en 2021, 'The New York Times' apostó por un trocito de norte y otro de sur de nuestro país y eligieron la ciudad de Córdoba y el Camino de Santiagocomo lugares imprescindibles para viajar.

Sobre el Camino, el periódico estadounidense aseguraba que era "una experiencia que va más sobre buscarse a uno mismo que buscar el selfie". Por su parte, sobre Córdoba explicaban que hay "una coexistencia mágica de la cultura árabe, judía y cristiana". Además, agregaron que "la ciudad tiene más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que cualquier otra cosa".

Bellos edificios "que te cautivan", calles que en primavera "huelen a jazmín y azahar" y los patios cordobeses abiertos al público fueron los detalles que destacaron desde Nueva York de esta ciudad andaluza.