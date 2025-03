Una española se muda a Noruega y, al llegar, no puede borrar de su memoria lo que se encuentra en su habitación: "Pensé que era un error"

Dormir en pareja puede ser reconfortante. Aunque... también puede convertirse en un desafío si los hábitos de descanso no coinciden con la persona con la que compartes tu vida. Puede ser por diferentes motivos. Bien por el movimiento involuntario mientras duerme o porque te quita un trocito del edredón sin percatarse. Pero, aun con estos "inconvenientes", lo normal en muchos países es compartir cama y edredón.





Aunque hay excepciones que queremos contarte. Hay países escandinavos como Noruega, Suecia y Dinamarca donde la tradición es diferente. Es el denominado método escandinavo. Una práctica que, cada vez, gana más adeptos. Plantea un enfoque único a la hora de descansar en pareja.

Lo que propone este método es que cada persona tenga su propio edredón individual dentro de una misma cama. Esto permite que cada uno regule su temperatura de manera independiente y evitar interrupciones provocadas por los movimientos que realiza la otra persona durante la noche.

Carla es una joven española que vivió en Noruega y que, a través de TikTok, explica que al ver los dos edredones en la cama doble creía que era un fallo.... hasta que se dio cuenta de que era una práctica muy común.

En un vídeo, relata que la tradición se remonta a la época vikinga. Por aquel entonces, cada persona descansaba con su propia piel (de animal) para resguardarse del frío y esto es una costumbre que se ha mantenido a lo largo del tiempo. También las bajas temperaturas y la posibilidad de ajustar cada uno su nivel de calor a su gusto. A ella, personalmente, no le convence para nada porque le gusta acurrucarse con su chico.

El debate no ha tardado en llegar.

Muchos usuarios contaban lo que opinaban sobre esta práctica. "Edredones individuales, camas individuales, baños individuales, lo mejor para que dure el amor", "Después de 20 años hasta lo agradecerás", "Yo vivo en Bélgica y pongo 2 individuales y encima uno grande", "Ojo pues me hace planteármelo" o "Yo prefiero individuales, ya que a veces la otra persona es una estufa humana y la cama se convierte en una sauna sueca", son algunos de los mensajes que dan cuenta de algo: todo el que descubre este método escandinavo que traslada esta chica se plantea aplicarlo en su día a día. ¿Y tú? ¿Lo aplicarías? ¿Qué te parece?

El beneficio de dormir separado de tu pareja en la cama y que mucha gente no sabe: "No es cuestión de no quererse"

En COPE hablamos sobre si es beneficioso (o no) dormir separado de tu pareja. Lo abordó Pilar García Muñiz en 'La Tarde'.

En concreto, nos habló sobre otra práctica que se produce fuera de nuestras fronteras. Es el "divorcio del sueño", que se aplica de forma frecuente en Estados Unidos, y que también se está poniendo de moda en España, pero, ¿en qué consiste esta nueva moda? Pues sencillamente se trata de que en lugar de dormir juntos, como es más común en las parejas, dormir, o bien en camas separadas, o incluso en habitaciones distintas. Y es que hay más maneras de demostrar lo mucho que nos queremos que en la cama.

En muchos casos se hace incluso por mejorar la propia salud de la pareja, porque durante el tiempo que es para el descanso, si la otra persona no nos deja dormir bien, por la causa que sea, movimientos, ronquidos... hará que después de no haber descansado correctamente no mostremos buen humor y estemos cansados durante el día, con enfados frecuentes que podrían hasta perjudicar a la pareja en algunos casos. "No es cuestión de quererse o no quererse, sino de mejorar el descanso de la pareja", contaba la psicóloga Eva Álvarez.

Esta decisión se da de una manera más frecuente entre matrimonios que no son tan jóvenes, que precisamente llevan tantos años juntos, que ya no les importa dormir separados, sino que incluso agradecen el dormir separados porque les proporciona un mejor descanso.