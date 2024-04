Un español en Finlandia revela el problema que encuentra cada vez que tira la basura: "No os volváis a quejar"

Cada vez las personas tienen más conciencia sobre la gestión de los residuos. España ocupa la posición número seis en el ránking de países de la Unión Europea en los que se generan más basura. Quizá si no fuera tan sencillo tirar las bolsas como enseña este español en Finlandia en TikTok, las cifras serían más bajas.

?? Un vecino de Andujar que recoge la basura de la ciudad revela qué sacó de un contenedor: "Lo tenemos que ver"



?? Jose trabaja en esta localidad de Jaén, es ponedor de calles y le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' cómo es su experiencia



https://t.co/hWHEzZAFGG — COPE (@COPE) March 5, 2024

España tiene un problema con el reciclaje: las tasas de reutilización, tanto en el ámbito urbano como en general, siguen 10 puntos por debajo de la media europea y a una enorme distancia de Alemania, que casi duplica las cifras en cuanto a residuos de las ciudades. Estas son las principales conclusiones del último informe Esenciales de la Fundación BBVA y el IVIE.

18 países están en riesgo de incumplir los objetivos respecto al reciclado de residuos. España está entre ellos respecto al objetivo europeo de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales, que está fijado en el 55 % para 2025. Frente a esa cifra, notificó que la tasa estaba en el 40,5% en 2020.

Además, España es el país europeo que más cantidad de residuos lleva a vertedero cada año y con una ventaja de más del doble con respecto al siguiente. En Europa no se ve con buenos ojos la afición española a arrojar y enterrar la basura allí donde no se vea. Cada año se vierten 10,4 millones de toneladas de basura que no se puede reciclar, reutilizar o aprovechar.

La basura

Los ayuntamientos de las ciudades tienen que recordar habitualmente los horarios de recogida de los contenedores. Aunque mucha gente tira la basura a cualquier hora del día, lo cierto es que suelen tener unos horarios limitados en los diferentes tipos de recipientes sobre los que se vierten las bolsas.

????Una española que vive en Estados Unidos va a tirar la basura y no da crédito a lo que encuentra?? https://t.co/aYfr2iw6IX — COPE (@COPE) February 13, 2024

La finalidad de ello radica en acabar con las molestias que los residuos puedan acarrear para los residentes y, a su vez, fomentar una mayor limpieza de las calles. Por ejemplo, en Madrid hay tres turnos que mantienen el orden de la capital con la colaboración ciudadana: mañana, tarde y noche.

En la ciudad queda prohibido deshacerse del vidrio fuera de un horario, entre las 08:00 horas y las 22:30 horas, y podría estar sujeto a restricciones locales y multas. El objetivo principal de esto es reducir las molestias al vecindario, específicamente el ruido que ello ocasione.

Por otro lado, los ciudadanos de Madrid que depositen cartones y basura a los pies del contenedor podrían enfrentarse a multas entre 200 y 2.000 euros. Esta medida afecta también al sector de la construcción, que deberá tener cuidado con sus contenedores, pues si superan las limitaciones de los vertidos de escombros.

"No os volváis a quejar"

El 80% de ciudadanos de Helsinki se declara satisfecho por la limpieza de la ciudad. Es un porcentaje alto comparándolo con el 36% de Lisboa, el 38% de Madrid o el 9% de Roma. En Helsinki no es muy habitual ver esos grandes y antiestéticos cubos de basura por la calle. De los pequeños y pegados a una farola sí que hay.

¿Dónde tiran la bolsa de la basura? Este usuario de TikTok enseña lo que tiene que hacer cada vez que tiene que bajarla. Normalmente, cada comunidad de vecinos tiene un espacio con varios cubos de desechos y reciclaje. Pero para este español en Finlandia no es nada sencillo el recorrido al que se somete.